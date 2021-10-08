У кого є право на надбавку до пенсії з догляду і скільки можна отримати

Надбавка до пенсії і послуга догляд вдома: хто з пенсіонерів може скористатися / Фото: Колаж: Сьогодні

Деякі категорії українців, які потребують постійного догляду, можуть отримати додаткову надбавку до пенсії.

Про це повідомляє "Пенсійний кур’єр".

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Згідно з відповідною постановою Кабінету міністрів, право на надбавку у розмірі 50 грн мають люди з інвалідністю І групи, одинокі громадяни із інвалідністю ІІ групи, потребують постійного догляду або досягли пенсійного віку.

Також надбавку можуть отримати одинокі люди із інвалідністю ІІІ групи, які досягли пенсійного віку та одинокі отримувачи пенсій за вислугу років, які потребують постійного догляду.

Міністерство соціальної політики також повідомляє, що такі люди можуть оформити послугу "догляд вдома".

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Вона передбачає допомогу у веденні домогосподарства, самообслуговуванні чи догляді за дитиною з інвалідністю.

А також написання заяв, скарг, отримання довідок, інших документів, ведення переговорів із питань отримання соціальних та інших послуг, забезпечення технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними в оформленні субсидії на комунальні послуги.

Право на догляд вдома мають громадяни, які не можуть самостійно себе обслуговувати.

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"Зазвичай до цієї категорії відносяться люди похилого віку, люди з інвалідністю чи з тяжкими формами захворювання, а також діти з інвалідністю від 3 до 18 років", – йдеться у повідомленні.

Виконувати усі ці функції буде соціальний працівник.

Підвищення пенсій

6 жовтня Кабінет міністрів України виділив додаткові 18,5 млрд гривень, які підуть на підвищення пенсій. Обіцяне підвищення почнеться вже з 1 грудня 2021 року.

Про те, хто та яку надбавку може отримати з 1 грудня, "Сьогодні" писали раніше.