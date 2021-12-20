Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини економіки Економіка

"Тисячу Зеленського" видаватимуть без "Дії": де українці зможуть отримати гроші

Уляна Лебич
20 грудня, 16:21
Влада сподівається запустити цей процес протягом кількох місяців

"Тисячу Зеленського" можливо буде отримати не лише через "Дію" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці зможуть отримати тисячу Зеленського не лише через "Дію". Ця послуга стане доступна у другій половині 2022 року.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма на брифінгу.

Реклама