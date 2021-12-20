"Тисячу Зеленського" видаватимуть без "Дії": де українці зможуть отримати гроші

"Тисячу Зеленського" можливо буде отримати не лише через "Дію" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці зможуть отримати тисячу Зеленського не лише через "Дію". Ця послуга стане доступна у другій половині 2022 року.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма на брифінгу.

За його словами, отримати виплати без "Дії", ймовірно, українці зможуть ще раніше — з квітня 2022 року. Проте як саме відбуватиметься цей процес, ще не визначили.

Які банки видаватимуть?

"Ковідну тисячу" офлайн видаватимуть, за очікуваннями в Офісі президента, ті самі банки, які є і ще стануть партнерами "єПідтримки". Це:

Альфа-Банк;

А-Банк;

Monobank;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Ощадбанк.

"Для людей, які не зможуть отримати ці гроші цифровим способом з будь-якої причини – через відсутність застосунку "Дія", смартфона, цифрового банкінгу або банківської картки, – у другому півріччі 2022 року будуть передбачені традиційні способи отримання цих коштів", — заявив заступник глави Офісу президента.

"А можливо, вже й у другому кварталі", — додав він.

Ростислав Шурма також зауважив, що вже в січні українці зможуть за "ковідну тисячу" купувати ліки. Стосується це тих, кому понад 60 років.

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На що тратять українці "тисячу Зеленського"?

Українці витратили вже понад 100 млн грн, отриманих за вакцинацію від COVID-19, за програмою "єПідтримка". Гроші витрачають на самоосвіту та розваги.

Майже половина витрат орієнтована на книги, решта — на квитки в кінотеатри та на потяги.

Раніше ми писали, як покроково отримати свою тисячу за вакцинацію в деяких українських банках, а також розповідали, як глава "Нової пошти" присоромив українців, охочих отримати "тисячу Зеленського".