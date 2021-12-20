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"Тысячу Зеленского" будут выдавать без "Дії": где украинцы смогут получить деньги

Ульяна Лебич
20 декабря, 16:21
Власти надеются запустить данный процесс в течение нескольких месяцев

"Тысячу Зеленского" возможно будет получить не только через"Дию" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы смогут получить "тысячу Зеленского" не только в "Дії". Эта услуга станет доступна во второй половине 2022 года.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма во время своего брифинга.

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