"Тысячу Зеленского" будут выдавать без "Дії": где украинцы смогут получить деньги

"Тысячу Зеленского" возможно будет получить не только через"Дию" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы смогут получить "тысячу Зеленского" не только в "Дії". Эта услуга станет доступна во второй половине 2022 года.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма во время своего брифинга.

По его словам, получить выплаты без "Дії", возможно, украинцы смогут еще раньше — с апреля 2022 года. Однако как будет происходить данный процесс, не определили.

Какие банки будут выдавать?

"Ковидную тысячу" офлайн будут выдавать, по ожиданиям в Офисе президента, те же банки, которые являются и еще станут партнерами "єПідтримки". Это:

Альфа-Банк;

А-Банк;

Monobank;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Сбербанк.

"Для людей, которые не смогут получить эти деньги цифровым способом по какой-либо причине – из-за отсутствия "Дії", смартфона, цифрового банкинга или банковской карты – во втором полугодии 2022 года будут предусмотрены традиционные способы получения этих средств", — заявил заместитель председателя Офиса президента.

"А может быть, уже и во втором квартале", — добавил он.

Ростислав Шурма также отметил, что уже в январе украинцы смогут за "ковидную тысячу" покупать лекарства. Касается это тех, кому больше 60 лет.

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На что тратят украинцы тысячу Зеленского?

Украинцы потратили уже более 100 млн. грн, полученных за вакцинацию от COVID-19, за программой "єПідтримка". Деньги тратят на самообразование и развлечения.

Почти половина расходов ориентирована на книги, остальное на билеты в кинотеатры и на поезда.

Раньше мы писали, как пошагово получить свою тысячу за вакцинацию в некоторых украинских банках.

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А также рассказывали, как глава "Новой почты" пристыдил украинцев, желающих получить "тысячу Зеленского"