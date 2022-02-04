"Тисяча Зеленського" для підлітків: як дітям отримати гроші через ПриватБанк

Підлітки зможуть оформити собі картки / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк розпочав оформлення спеціальних цифрових карток "єПідтримка" для громадян України від 14 років, які мають "зелений" COVID-сертифікат у застосунку "Дія".

Про це повідомляють у пресслужбі банку.

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Оформити картку можна у мобільному додатку Приват24. Для цього потрібно:

оновити додаток;

зайти у вкладку "Гаманець";

натиснути меню "Додати" та вибрати картку "єПідтримка".

Для зарахування допомоги достатньо перейти за посиланням у додаток "Дія" та подати заявку на виплату допомоги на карту ПриватБанку.

Якщо дитина не користується картками

Якщо дитині вже виповнилося 14 років і воне ще не користується картками ПриватБанку, необхідно пройти ідентифікацію у будь якому відділенні ПриватБанку, маючи при собі:

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ідентифікаційний код;

паспорт громадянина України чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Після цього залишається зареєструватися у Приват24 та оформити картку "єПідтримка".

Де можна використати кошти

Кошти "єПідтримки" серед іншого можна використати:

у сфері освіти (зокрема для оплати здобуття дошкільної, позашкільної освіти, занять у гуртках, секціях);

оплати харчування та проживання в гуртожитках закладів освіти;

придбання шкільного приладдя та канцелярських виробів.

За даними ПриватБанку, на сьогодні українці оформили у ПриватБанку більше 5 мільйонів цифрових карток "єПідтримка" для отримання державної допомоги вакцинованим громадянам.

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Нагадаємо, що програма запрацювала взимку 2021 року, вона передбачала виплату по 1 тис. гривень тим українцям, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19. Президентська програма отримала назву "єПідтримка".

Раніше ми розповідали, що українські пенсіонери з 24 січня отримали можливість витратити "ковідну тисячу" на ліки. Нововведення стосувалися українців віком від 60 років.