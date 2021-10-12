Тривожний дзвінок: США стурбовані газовою кризою в Європі

У Держдепі США назвали енергетичну ситуацію в ЄС тривожним дзвінком / Фото: Колаж: Сьогодні

Енергетична ситуація в Європі, яка почалась через дефіцит газу є "тривожним дзвінком".

Про це заявив старший радник Держдепу США Амос Хохштайн в інтерв’ю "РБК-Україна".

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Представник Держдепартаменту також наголосив, що вважає цю кризу глобальною.

"З моєї точки зору, те, що відбувається зараз в Європі, – це тривожний дзвінок. Енергетична криза, яка розгортається – це глобальна криза. У Китаю дуже серйозний дефіцит енергоресурсів. Криза почалася з того, що в сховищах залишилося мало газу", – розповів Хохштайн.

За словами Хохштайна, до проблеми дефіциту додалась безвітряна погода та сухий кліматичний сезон, які стали причиною зниження рівня гідроелектрогенерації.

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Усі ці чинники на думку представника США спровокували підвищення попиту на природний газ.

"Коли стала підніматися ціна на газ, почала зростати ціна на вугілля. Потім виникло питання про можливий перехід на нафтопродукти для виробництва електроенергії. Це підштовхнуло і нафтові ціни", – зазначив Хохштайн.

Раніше ми писали про те, що представник Держдепу назвав приблизні терміни, які потрібні для сертифікації "Північного потоку-2".

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А також наголосив, що США вже працюють над підготовкою санкцій проти газопроводу, на випадок, якщо Росія застосовуватиме його у якості зброї проти України.