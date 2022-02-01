Ринок пального: автогаз подешевшав, бензин та дизель коштують майже як у Європі

/ Фото: Сьогодні

Для українських водіїв хороша новина: почалося здешевлення автогазу. Заощадить більшість, адже близько третини автомобілів у нас переобладнані під скраплений газ. А тим, хто використовує бензин чи ДП, доведеться розщедритися – вартість цих видів пального швидко росте: за тиждень ціни піднялися в середньому ще на 1,20 грн./л.

Що відбувається на ринку пального, як можуть змінитись ціни у лютому, з'ясували "Сьогодні".

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Наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев та експерт ринку зрідженого газу Артем Куюн.

Що змінилося за тиждень

Головною подією тижня стала публікація Міністерством економіки нових граничних рекомендованих цін на бензин та дизпальне.

Вони, як і прогнозували наші експерти, виявилися набагато вищими, ніж колишні. Тепер ціна на "звичайний" бензин не має перевищувати 34,25 грн/л (+1,33 грн), на "звичайне" дизпальне – 33,84 грн/л (+1,68 грн/л). Це дуже велике підвищення: за січень цього року Мінекономіки дозволило підняти граничні ціни на понад 4 грн/л на бензини та на 3,7 грн/л на дизель. У відсотках зростання склало 13% за бензином і 12% за ДП.

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Нагадаємо: регулювання цін на не преміальні бензин та ДП уряд запровадив у травні 2021 року на час карантину, щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Вартість преміум-пального та автогазу не регулюється.

За останній тиждень січня бензини та ДП подорожчали у всіх областях та у Києві. Ціни зросли помітно і скрізь майже однаково, в середньому на 1,20 грн/л у всіх видах пального. За бензином А-92 найменше зростання цін у Києві – на 79 коп./л, за А-95 – у Сумській та Харківській обл.: на 1,05 грн/л, за ДП – у Сумській: на 1,08 грн /л.

Лідером за темпами подорожчання виявилася Луганщина, де ціни на всі види пального, крім бензину А-95, максимальні в Україні. Тепер А-92 коштує там 33,34 грн/л (+1,37 грн), А-95 – 33,91 грн/л (+1,33 грн), ДП – 34,31 грн/л (+1, 56 грн), дорожче, ніж бензин А-95. Найдорожчий бензин А-95, як і раніше, у Києві – 34,39 грн/л (+1,06 грн).

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Найнижчі ціни на бензини та ДП у Сумській обл.: А-92 – 31,01 грн/л (+1,03 грн), А-95 – 31,97 грн/л (+1,02 грн), ДП – 30,99 грн/л (+1,08 грн).

Автогаз, на відміну від решти ринку пального, живе своїм життям. Відновилося зниження цін у роздріб, та виявилося незначним – 1-5 коп./л, максимум 9 коп./л. У 12-ти областях та у Києві ціни не змінилися. Найдорожчий газ, як і раніше, в Луганській обл. – 19,37 грн/л, найдешевший у Рівненській – 18,69 грн/л.

Розкид цін зріс за бензином А-92 та ДП і не змінився за бензином А-95 та автогазом. За А-92 розкид становить 7,5% (2,33 грн/л), було 6,6%, А-95 – 7,8% (2,42 грн/л), за дизелем – 10,7% (3,32 грн/л), було 9,5%, газу – 3,7% (0,68 грн/л).

Які ціни у всіх регіонах – див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 31,92 грн/л (+1,18 грн)

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 32,81 грн/л (+1,14 грн)

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 32,13 грн/л (+1,27 грн)

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 18,93 грн/л (-3 коп.)

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що весь січень діяли три фактори, які штовхали ціни на пальне вгору: перший – дорожчання нафти, другий – девальвація гривні до долара та рішення Мінекономіки, що випливають з двох попередніх факторів.

"Триває процес об'єктивного подорожчання пального, спричинений зростанням цін на імпортні нафтопродукти на кордоні та здешевленням національної валюти. Найбільше підвищення цін у роздробі відзначено 25 січня, коли за добу ціни зросли на 50 коп./л", – констатував Геннадій Рябцев.

Сергій Куюн конкретизував, як змінилися роздрібні ціни в основних мережах. На станціях Shell бензини подорожчали на 0,84-1,1 грн/л: А-92 – до 33,59 грн/л, А-95 – до 34,25 грн/л. Ціна ДП зросла на 99 коп./л до 33,84 грн/л. Дизпальне у мережі "БРСМ-Нафта" подорожчало на 26 коп./л, до 30,81 грн/л. На станціях "Авантаж" бензини подорожчали на 50 коп./л, ДП – на 1 грн/л. Так, ціна на А-95 зросла до 31,45 грн/л, А-92 — до 32,45 грн/л, на ДП — до 31,35 грн/л. У мережі Marshal на 60 коп./л зросли ціни на всі види пального.

Артем Куюн каже, що на ринку автогазу дедалі помітніше проявляється тренд на зниження цін. Нагадаємо, середня роздрібна ціна автогазу на рівні 19 грн/л утримувалась з кінця листопада 2021 року. Причиною зміни тренду, за його словами, стало те, що в опті скраплений газ почав дешевшати з початку січня. З 5 до 28 січня ціна в опті знизилася на 1030 грн/т, до 28 870 грн/т. Минулого тижня ресурс на аукціонах державного "Укргазвидобування" подешевшав на 1920 грн/т, до 26 072 грн/т.

"Консолідована мережа АЗС "Приват", яка має найбільшу кількість газових модулів, з 28 по 31 січня знизила роздрібні ціни на автогаз, на 10 коп., до 18,20 грн/л, – повідомив Артем Куюн. – Найбільше падіння цін у цій мережі зафіксовано у Чернігівській та Черкаській областях, де ресурс подешевшав на 35 коп./л та 30 коп./л, до 18,38 та 17,95 грн/л відповідно. У деяких інших регіонах газ подешевшав на 10–35 коп./л".

Також знизила ціни на 30 коп./л мережа "Параллель" – до 19,65 грн/л.

Та подешевшало не у всіх: наприклад, "БРСМ-Нафта" та Motto підняли середні ціни на 4-6 коп/л, до 19,08 та 18,88 грн/л.

Що може змінитись за тиждень

Прогнози експертів не тішать: бензин та ДП продовжать дорожчати, бо третій місяць зростають світові ціни на нафту.

Геннадій Рябцев нагадав, що цього тижня мають бути опубліковані нові рекомендовані граничні роздрібні ціни на бензин та ДП від Мінекономіки. За його оцінкою, вони зростуть помітно менше, ніж були підвищені чинні – в межах 0,5-1 грн/л.

Сергій Куюн був більш песимістичний: "Чекаю зростання цін на бензин ще на 1,50 грн/л, на дизпальне на 80 коп./л".

Тобто ціна літра А-95 може досягти в роздріб майже 36 грн, літра ДП – перевищить 34,5 грн/л.

А Артем Куюн очікує на зниження цін на автогаз, які не змінювалися вже два місяці.