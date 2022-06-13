Лише перша жертва війни: що означає банкрутство Мегабанку для українців

Що чекає українські банки після банкрутства Мегабанку / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

На початку червня, вперше з початку війни в Україні, було визнано неплатоспроможним Мегабанк. НБУ аргументував це суттєвими порушеннями щодо оцінки кредитного ризику, інсайдерського кредитування та невиконання плану докапіталізації.

Проте експерти вважають, що не все так просто і Мегабанк це лише перша жертва війни, про це вони розповіли UBR.ua.

Реклама

Що не так із ліквідацією Мегабанку?

Заступник голови НБУ Ярослав Матузка заявив, що Мегабанк був визнаний проблемним ще 3 лютого, а перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова розповіла, що проблеми у фінустанови були ще з 2016 року, тому його ліквідація виправдана.

З цим категорично не згоден голова наглядової ради в 2015-2019 та голова правління Мегабанку в 2019-2021 роках Олексій Яценко.

"У мене виникає питання, якщо ми такі погані з 2016 року, то чому нас вирішили закрити зараз? Якщо були погані, то чому не закрили? Якщо ми були погані, але з цим можна було жити, то що стало тригером зараз, щоб закрити? Що змінилося", – прокоментував він.

Реклама

Ще одна суперечність полягає в тому, що буквально за півроку до того, як банк визнали проблемним, його наводили як приклад президенту ЄБРР, як зразково-показовий, на ряду із Райфайзен Банком Аваль та Укрсиббанком.

До чого тут війна?

На думку експертів, долю Мегабанку остаточно вирішила війна і це лише перша її жертва.

"Чи підлягав даний банк ліквідації та банкрутству, якби не було війни? Малоймовірно. Швидше за все, були б знайдені механізми, щоб його докапіталізувати, і, відповідно, сформувати допкапітал або об'єднати з якимось іншим банком, викупити його і т.д." д. Але війна внесла свої корективи", – вважає керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

Реклама

За його словами, сьогодні зруйновано сотні підприємств чиїми активами та рахунками займаються десятки українських банків. Це означає лише те, що деякі фінустанови чекає така сама доля, як і Мегабанк.

"Сьогодні" раніше писали, що українські банки скасували кредитні канікули і розповідали, що таке банківський сейф і як ним користуватися.