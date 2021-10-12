Втрачати по 2 млрд дол. ніхто не хоче: Зеленський про збереження транзиту російського газу

Зеленський заявив про важливість збереження транзиту російського газу / Фото: Колаж: Сьогодні

Україні важливо зберегти транзит російського газу через свою територію, щоб не втратити гроші.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу після 23-го саміту "Україна – ЄС" із президентом Євроради Шарлем Мішелем та президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

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У той же час очільник держави наголосив, що для України дуже важливим є збереження енергетичної незалежності.

"У будь-якому випадку, для нас важливо зберегти той транзит газу, який йде нашою територією, тому що втрачати по 2 млрд дол. законних ніхто не хоче. Тому ми звертаємося за різними напрямами через цю небезпеку", – сказав Зеленський.

Президент також наголосив, що обговорював із Шарлем Мішелем та Урсулою фон дер Ляєн можливість застосування третього енергетичного пакета санкцій проти "Північного потоку-2".

За словами Зеленського, це дискусія не на один день.

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Також голова держави розповів, що під час зустрічі із президентами Євроради та Єврокомісії вони домовились започаткувати стратегічний енергетичний діалог між Україною і Європейським союзом.

Транзит російського газу через Україну

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що "Газпрому" економічно невигідно збільшувати об’єм транзиту через територію України.

Також очільник Кремля сказав, що цьогоріч РФ перевиконає свої транзитні зобов’язання перед Україною.

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"Сьогодні" разом з експертами розбирались, на що впливає "Північний потік-2" та чи допоможе він Європі взимку.