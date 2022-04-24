Тарифи, знижки, акції: що потрібно знати, перед відправкою посилки з України до Польщі

Як надіслати посилку з України за кордон та навпаки - інструкція / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Багато українців через війну виїхали за кордон залишивши вдома багато необхідних речей. Тому зараз дуже актуальне питання надсилання посилок із особистими речами з України та навпаки.

Ми розповімо, як поштові оператори йдуть назустріч українцям, організовуючи передачу всього необхідного зі значними знижками.

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Як надіслати посилку Укрпоштою

На Укрпошті для клієнтів, які надсилають посилки з України за кордон, є спеціальна акція "Посилання з дому". Вона передбачає 70% знижку на міжнародні відправлення до таких країн, як:

Польща;

Румунія;

Угорщина;

Словаччина;

Молдова.

Як оформити посилку:

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у відділення Укрпошти;

онлайн в особистому кабінеті;

у мобільному додатку;

Оплата 15-кілограмової посилки обійдеться клієнту 600 грн .

Що пропонує Нова пошта

Новою поштою з України можна надсилати посилки відразу у 24 країни Євросоюзу. Для клієнтів передбачені знижки від 50 до 80%. Розмір знижки залежить від ваги або від зони, яку входить країна-одержувач (якщо вага посилки від 30 до 70 кг).

Що потрібно для надсилання посилки :

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принести посилку до відділення пошти у відкритому вигляді;

вказати країну, місто, поштовий індекс та точну адресу доставки посилки. Також необхідно вказати ПІБ одержувача, його контактний телефон та email;

якщо ви збираєтеся надіслати більше однієї посилки, потрібно чекати на дзвінок представника Нової пошти Глобал, який допоможе заповнити інвайс для митниці.

Вартість посилки, наприклад, до Польщі буде розраховуватися так:

до 2кг – 800 грнц

до 10 кг – 1200 грн

до 30 кг – 2 тис.грн

до 70 кг – 3 тис.грн (Єврозона-1), 4 тисячі грн (Єврозона-2).

Зазначимо, що Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина перебувають у Єврозоні-1. Повний список країн та їх зонування дивіться ТУТ. Термін доставки посилки – від 6 днів.

Як надіслати посилку поштовим оператором Meest

Поштовий оператор працює. Клієнтам доступна послуга відправлення міжнародних посилок до таких країн:

Болгарія;

Румунія;

Естонія;

Латвія;

Литва;

Німеччина;

Польща;

Словаччина;

Угорщина;

Чехія.

Якщо ваша посилка важитиме близько 15 кг, її оцінять у 1 тисячу грн. Але у поштового оператора є вимоги до ваги та розміру посилки. Наприклад, до Румунії не можна надсилати посилки з вагою більше 30 кг, а розміри посилки повинні бути такими: 120*60*60 см. Усі конкретні вимоги можна дізнатися за посиланням.

Як надіслати посилку з Польщі в Україну

Українці, які змушені були тікати з рідної країни через війну і зупинилися в Польщі, можуть також надсилати посилки своїм рідним та близьким в Україні. Так, з 1 квітня Poczta Polska запустила кампанію "Допоможіть Україні".

В рамках цієї акції українці можуть надсилати посилки ESM до 20 кг безкоштовно. Потрібно всього лише вказати, що посилка, що відправляється вами, – "Гуманітарний вантаж".

Що ще потрібно знати перед відправкою посилки з Польщі:

вартість товарів у слику не повинна перевищувати 100 євро;

один клієнт може надсилати лише одну безкоштовну посилку.

Які взагалі правила для відправлення міжнародних посилок

Кожен поштовий оператор встановлює певні правила своїх клієнтів. Ось найважливіші з них:

предмети потрібно складати у картонну коробку

вони повинні бути щільно упаковані

Не можна надсилати:

зброю та боєприпаси;

легкозаймисті речовини та горючі матеріали;

документи;

гроші, банківські картки, прикраси;

наркотики, психоропні речовини;

тютюнові вироби;

алкоголь;

продукти тваринного походження і так далі;

Акція від Нової пошти

З кінця березня у компанії діє знижковий тариф до найближчого сезону зміни гуми на літню.

Це для клієнтів, котрі купують шини онлайн, а на доставку шин для легкових автомобілів діє знижка 40%.

Тобто тариф на доставку однієї шини чи диска (залежно від радіусу та зони) становить 30 грн.

Раніше ми розповідали, що Укрпошта відновлює давно забуту послугу, і писали, як тепер працюватиме Rozetka.