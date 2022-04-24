Тарифи, знижки, акції: що потрібно знати, перед відправкою посилки з України до Польщі

Як надіслати посилку з України за кордон та навпаки - інструкція / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Багато українців через війну виїхали за кордон залишивши вдома багато необхідних речей. Тому зараз дуже актуальне питання надсилання посилок із особистими речами з України та навпаки.
Ми розповімо, як поштові оператори йдуть назустріч українцям, організовуючи передачу всього необхідного зі значними знижками.
Як надіслати посилку Укрпоштою
На Укрпошті для клієнтів, які надсилають посилки з України за кордон, є спеціальна акція "Посилання з дому". Вона передбачає 70% знижку на міжнародні відправлення до таких країн, як:
- Польща;
- Румунія;
- Угорщина;
- Словаччина;
- Молдова.
Як оформити посилку:
- у відділення Укрпошти;
- онлайн в особистому кабінеті;
- у мобільному додатку;
- Оплата 15-кілограмової посилки обійдеться клієнту 600 грн .
Що пропонує Нова пошта
Новою поштою з України можна надсилати посилки відразу у 24 країни Євросоюзу. Для клієнтів передбачені знижки від 50 до 80%. Розмір знижки залежить від ваги або від зони, яку входить країна-одержувач (якщо вага посилки від 30 до 70 кг).
Що потрібно для надсилання посилки :
- принести посилку до відділення пошти у відкритому вигляді;
- вказати країну, місто, поштовий індекс та точну адресу доставки посилки. Також необхідно вказати ПІБ одержувача, його контактний телефон та email;
- якщо ви збираєтеся надіслати більше однієї посилки, потрібно чекати на дзвінок представника Нової пошти Глобал, який допоможе заповнити інвайс для митниці.
Вартість посилки, наприклад, до Польщі буде розраховуватися так:
- до 2кг – 800 грнц
- до 10 кг – 1200 грн
- до 30 кг – 2 тис.грн
- до 70 кг – 3 тис.грн (Єврозона-1), 4 тисячі грн (Єврозона-2).
Зазначимо, що Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина перебувають у Єврозоні-1. Повний список країн та їх зонування дивіться ТУТ. Термін доставки посилки – від 6 днів.
Як надіслати посилку поштовим оператором Meest
Поштовий оператор працює. Клієнтам доступна послуга відправлення міжнародних посилок до таких країн:
- Болгарія;
- Румунія;
- Естонія;
- Латвія;
- Литва;
- Німеччина;
- Польща;
- Словаччина;
- Угорщина;
- Чехія.
Якщо ваша посилка важитиме близько 15 кг, її оцінять у 1 тисячу грн. Але у поштового оператора є вимоги до ваги та розміру посилки. Наприклад, до Румунії не можна надсилати посилки з вагою більше 30 кг, а розміри посилки повинні бути такими: 120*60*60 см. Усі конкретні вимоги можна дізнатися за посиланням.
Як надіслати посилку з Польщі в Україну
Українці, які змушені були тікати з рідної країни через війну і зупинилися в Польщі, можуть також надсилати посилки своїм рідним та близьким в Україні. Так, з 1 квітня Poczta Polska запустила кампанію "Допоможіть Україні".
В рамках цієї акції українці можуть надсилати посилки ESM до 20 кг безкоштовно. Потрібно всього лише вказати, що посилка, що відправляється вами, – "Гуманітарний вантаж".
Що ще потрібно знати перед відправкою посилки з Польщі:
- вартість товарів у слику не повинна перевищувати 100 євро;
- один клієнт може надсилати лише одну безкоштовну посилку.
Які взагалі правила для відправлення міжнародних посилок
Кожен поштовий оператор встановлює певні правила своїх клієнтів. Ось найважливіші з них:
- предмети потрібно складати у картонну коробку
- вони повинні бути щільно упаковані
Не можна надсилати:
- зброю та боєприпаси;
- легкозаймисті речовини та горючі матеріали;
- документи;
- гроші, банківські картки, прикраси;
- наркотики, психоропні речовини;
- тютюнові вироби;
- алкоголь;
- продукти тваринного походження і так далі;
Акція від Нової пошти
З кінця березня у компанії діє знижковий тариф до найближчого сезону зміни гуми на літню.
Це для клієнтів, котрі купують шини онлайн, а на доставку шин для легкових автомобілів діє знижка 40%.
Тобто тариф на доставку однієї шини чи диска (залежно від радіусу та зони) становить 30 грн.
Раніше ми розповідали, що Укрпошта відновлює давно забуту послугу, і писали, як тепер працюватиме Rozetka.