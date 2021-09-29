Тарифи на газ. Що чекає Україну в цей опалювальний сезон

Українцям підвищувати тарифи на газ не планують / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні до запуску тепла готові вже понад 90% підприємств і мереж. Як запевнив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, ціни на газ в Україні для населення не зростатимуть.

Про це він сказав на каналі "Україна 24".

Реклама

"Ми бачимо, що відбувається зараз у світі, але хочу запевнити, що тарифи для населення не мають підвищуватися в цьому опалювальному сезоні, вони мають бути на рівні, як були в попередньому (опалювальному сезоні. – Ред.)", – повідомив Чернишов.

Як "Нафтогаз" рахуватиме тарифи

Кабмін затвердив п'ять основних напрямків діяльності "Нафтогазу України" на 2021 рік. Серед них – новий порядок розрахунку побутових споживачів.

Реклама

Уряд визначив такі напрямки:

Перехід на нову модель розрахунків населення за природний газ. Щомісяця споживач платить 1/12 від очікуваної річної вартості спожитого газу. Створення балансувальних груп для постачальників природного газу населенню. Учасники цих груп можуть до 1 травня 2022 року купувати газ у компанії за фіксованою ціною в обсягах, достатніх для потреб населення. Постачання газу облгазам або ГРМ для покриття виробничо-технологічних втрат відповідно до умов встановлення тарифів на розподіл газу. Приведення умов розрахунків у договорах на постачання природного газу підприємствам теплогенерації і операторам ГРМ, а також у договорах на реалізацію газу населенню відповідно до умов розрахунків побутових споживачів. Укладання енергосервісних договорів зі споживачами. Вони фінансуються з державного і місцевих бюджетів та отримують послуги з централізованого постачання теплоенергії. Це допоможе споживачам не збільшувати витрати.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час літньої пресконференції запевнив, що власний видобуток газу в Україні повністю покриє потреби населення напередодні осінньо-зимового періоду. За його словами, ціна на газ для побутових споживачів переглядатися не буде щонайменше до травня наступного року, поки чинний річний тариф.