"Нафтогаз" буде по-новому рахувати тарифи на газ – що зміниться

Щомісяця споживач платитиме 1/12 від очікуваної річної вартості спожитого газу

100% акцій "Нафтогазу" належить державі в особі Кабміну / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабмін затвердив п'ять основних напрямків діяльності "Нафтогазу України" на 2021 рік. Серед них новий порядок розрахунку побутових споживачів.

Рішення прийняли в рамках проведених зборів акціонерів і закріпили розпорядженням КМУ № 1011 від 27 вересня 2021 року.

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Уряд визначив такі напрямки:

Перехід на нову модель розрахунків населення за природний газ. Щомісяця споживач платить 1/12 від очікуваної річної вартості спожитого газу.

Створення балансуючих груп для постачальників природного газу населенню. Учасники цих груп можуть до 1 травня 2022 року купувати газ у компанії за фіксованою ціною, в обсягах, достатніх для потреб населення.

Поставка газу облгазам або ГРС для покриття виробничо-технологічних втрат відповідно до умов встановлення тарифів на розподіл газу.

Приведення умов розрахунків в договорах на поставку природного газу теплогенеруючим підприємствам і операторам ГРС, а також в договорах на реалізацію газу населенню відповідно до умов розрахунків побутових споживачів.

Висновок енергосервісних договорів зі споживачами. Вони фінансуються з державного і місцевих бюджетів та отримують послуги з централізованого постачання теплоенергії. Це дозволить споживачам не збільшувати витрати.

Відзначимо, що 100% акцій "Нафтогазу" належить державі в особі Кабміну.

Що буде з газом в Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, під час літньої прес-конференції запевнив, що власний видобуток газу в Україні повністю покриє потреби населення напередодні осінньо-зимового періоду. За його словами, ціна на газ для побутових споживачів переглядатися не буде мінімум до травня наступного року, поки діє річний тариф.

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Шмигаль стверджує, що підготовка до опалювального сезону проходить згідно з графіком, і енергосистема готова до нього на 90%, в сховища закачано понад 18 млрд кубометрів газу, що є найбільшим показником за останні 10 років на поточний період.

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