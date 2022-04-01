Тарифи та рекордна інфляція. Якою буде ціна економічної блокади Росії

Санкції завдають російській економіці збитків / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Західні санкції серйозно вдарили по російській економіці, відкинувши її на десятиліття тому. Наразі США та Європа готуються запровадити додаткові санкції проти енергосектору РФ. Це ще болючіше вдарить по режиму Путіна, але й усьому світу теж доведеться дорого заплатити.

"Сьогодні" разом із експертами розбиралися, скільки заплатить світ за те, щоб економічно ізолювати Росію.

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Комуналка стає золотою

Газове протистояння між ЄС та Росією вже призвело до зростання тарифів на електроенергію та тепло у багатьох Європейських країнах. Дійшло до того, що навіть у багатій Німеччині виходять у пресі статті на тему, як заощадити на електроенергії.

І, схоже, це ще не межа. Авторитетні економічні видання роблять прогнози щодо подальшого зростання тарифів та цін.

Згідно з аналізом агентства Bloomberg, енергетична криза, що охопила єврозону, призведе до додаткових рахунків для споживачів, еквівалентних 1,8% ВВП. Зростання витрат на опалення та електрику, а також підвищення цін на пальне для автомобілістів додадуть 230 млрд. євро ($255 млрд.) до витрат домогосподарств. Це вище за прогноз у 100 млрд. євро, зроблений у лютому.

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"Заощадження, накопичені під час пандемії, можуть пом'якшити удар. Але шок все одно сильно вдарить по зростанню, оскільки витрати на інші речі скорочуватимуться", – повідомляє агентство.

Дані показали кілька нових максимумів інфляції, досягнутих у березні: 5,1% у Франції та 7% в Італії, 7,6% у Німеччині та майже 10% у Іспанії. Найближчим часом очікується прискорення темпів зростання цін у середньому до 6,7%, що стане ще одним рекордом історії єдиної валюти. Bloomberg Economics вважає, що зростання буде ще вищим, понад 7%.

Цікаво, що від європейської енергетичної кризи страждає навіть далекий від ЄС Китай.

"Різке погіршення ситуації в економіці ЄС, а також зниження споживчої активності США ще більше погіршать становище китайської економіки. Там уже намітився спад у промисловості. А це погано позначається на рейтингах Сі, який восени дуже хоче переобратися на третій термін", – каже економіст Ерік Найман.

Швидко ізолювати не вдасться

Експерти кажуть, що санкції завдають російській економіці збитків, але ЄС їх запроваджує з огляду на власну безпеку.

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"Просто взяти та ізолювати Росію не вдасться, інакше це б вже зробили. Усі введені санкції повинні подіяти не миттєво, а протягом певного часу, причому чим довше вони діятимуть, тим сильнішим буде ефект. Наприклад, Євросоюз наважиться повністю відмовитися від російських газу та сировини найближчими днями, але виникає проблема з логістикою, оскільки довгий час через "зелені" ініціативи закривалися вугільні шахти та АЕС майже в усіх країнах, окрім, мабуть, Польщі", – пояснює "Сьогодні" аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.

За його словами, одночасно з цим зростає попит на блакитне паливо в країнах Азії, тому вільних обсягів, які можна було б просто перенаправити до Старого Світу, зараз немає.

"Тут виникає і ще один момент – якщо навіть європейці відмовляться від співпраці з Москвою, то умовні Індія та КНР поки що такого бажання не виявляли, так що, знову ж таки, повної ізоляції може і не станеться. Хоча, безумовно, для повноцінної роботи з Азією буде потрібне будівництво нової інфраструктури, що займе час", – каже Олександр Болтян.

Може початися глобальна криза

Експерт упевнений, що якщо відбудеться повна ізоляція РФ, то це точно приведе до серйозних проблем у світовій економіці – глибина її падіння перевищуватиме те, що ми спостерігали в 2008 році.

"Підприємства просто стануть через дефіцит енергоносіїв, а логістика буде неможливою. Тобто тут йдеться не просто про зростання цін, яке, безумовно, буде потужним, але й про дефіцит. Зрозуміло, тут насамперед приходить аналогія з нафтовою кризою 1973 року, коли всі арабські країни припинили постачання нафти Великій Британії, США, Канаді та Японії через їхню підтримку Ізраїлю у Війні Судного дня", – каже експерт.

Тоді впродовж року нафта подорожчала вчетверо. Через економічні проблеми майже всі африканські країни розірвали дипломатичні відносини з Ізраїлем, а розвинені країни зіштовхнулися із затяжною кризою.

"Саме тоді в США з'явився Стратегічний нафтовий резерв. До речі, вже зараз Байден розпорядився продавати з нього по 1 млн барелів на день (його розмір 568 млн)", – говорить Олександр Болтян.

Світу загрожує голод

Ще один удар загрожує світовому ринку продовольства. Річ у тому, що Росія й Україна сумарно постачали на нього до 25% зернових.

"Зараз уже йдеться про реальну перспективу голоду в країнах Північної Африки та Близького Сходу, де українські та російські компанії АПК конкурували за ринок. Проте я не думаю, що варто ізолювати країну саме щодо експорту палива та сільгосппродукції", – каже експерт.

За його словами, зараз ми спостерігаємо значно важливіші процеси – іноземні компанії йдуть з Росії, не тільки залишаючи людей без доходів, посилюючи невдоволення владою, яке ще й до війни було досить серйозним, а й держава без можливості підтримувати репресивний апарат на колишньому ефективному рівні. .

"З 2014 року тільки Франція та Німеччина поставили озброєної техніки та "засобів для придушення заворушень" на 152 і 121 млн євро відповідно, не кажучи вже про ПЗ, що використовувалося для боротьби з опозицією. Таким чином, комбінація невдоволення населення, невдоволення силового блоку, який навряд чи задоволений абсолютно бездарною кампанією, що ведеться, а також відсутністю іноземних комплектуючих для виробництва військової техніки (без них, наприклад, неможливо обслуговувати і виробляти танки) повинні дати ефект", – резюмує Олександр Болтян.

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