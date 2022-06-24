"Сюрприз" на валютному ринку? Що буде з курсом долара найближчим часом

Експерти очікують здорожчання курсу долара / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Курс продажу долара в Україні з 27 червня по 3 липня зростатиме – приціл зростання до 40 гривень повертається.

Про це "Сьогодні" розповів аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак.

Реклама

"Тема останнього тижня – майбутня відв'язка фіксованого курсу валюти. На тлі цієї новини наприкінці червня-початку липня ми можемо чекати на підвищення попиту на долари та євро з боку населення, що підштовхне курс валюти на чорному ринку до 40 гривень. Очікування події для нашого населення набагато більш значуща подія, ніж фактичне ухвалення рішення", – каже Максим Орищак.

Виходить, що якщо ми чекаємо на плаваючий курс долара в країні, готуємося до девальвації гривні та зростання цін на бензин, газ та продукти харчування, то почнемо купувати іноземну валюту, щоб хоч якось компенсувати майбутні втрати своїх грошових накопичень.

Однак, потрібно розуміти, що падіння гривні як ризик розглядають банки і ЦБ, відповідно для того, щоб не зазнати збитків через курсовий стрибок – у банках можуть ввести обмеження на обмін валюти. Тобто спекулянтам намагатимуться обрізати можливість отримання прибутку таким чином, каже експерт.

Де найвигідніше купувати долари

Курс у більшості банків зрівнявся із показником на чорному ринку. Тому не варто ризикувати та зв'язуватися з напівлегальними чи нелегальними пунктами обміну. Якщо це ліцензійні обмінники, там також можна купувати долари. Наразі різниці в курсах немає, розповів нам доктор економічних наук Василь Фурман.

Реклама

Експерт також порадив тим, хто не знає, купувати гривню чи долари, вкластися у військові облігації.

Читайте також про те, які долари відмовляються приймати обмінники, і як повернути гроші, якщо банк лопнув.