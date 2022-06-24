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Три курси долара в Україні: хто на них заробляє

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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24 червня, 11:04
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Розповідаємо, чому в Україні тримають декілька курсів долара і для кого вони вигідні
Чому існує кілька паралельних курсів долара
Чому існує кілька паралельних курсів долара / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку воєнного стану в Україні офіційний курс долара зафіксований на рівні 29,25 грн. Однак є ще кілька, і паралельне існування курсів допомагає банкам.

Чим саме кілька курсів вигідні фінансовим установам, розповів Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики ГК Forex Club, UBR.ua.

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Заробляють на різниці курсів

На думку Шевчишина, тримати стільки курсів в країні можуть для того, щоб банки могли заробляти на різниці. Їм, з одного боку, треба не перевищувати позначки курсів на понад 10% від міжбанку, при цьому потрібно і заробляти, бо попит і пропозиція значно вищі.

Експерт пояснив, що заробіток полягає у різниці між реальним курсом, за яким банками приймається та продається валюта.

"Не банк же власним коштом здійснює цю операцію, а клієнт. Клієнт купує, заносить на картковий рахунок, а далі здійснює операцію за курсом, який встановлює банк у даному випадку. А якщо банку не вистачає для підтримки операції, то він, відповідно, для критичного імпорту та покриття операції виходить на міжбанк і бере ці долари по 29,25 грн/дол.", – пояснив Шевчишин.

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Аналітик додав, що українцям вигідніше знімати готівку у валюті чи розраховуватись карткою за кордоном.

"Але при цьому як проводиться банківська операція: банк змінює для вас цей курс, він забирає його по міжбанку або, якщо зі свого рахунку, то це буде рух виключно з вашого рахунку. Банк повинен цей курс провести міжбанком, це "зовнішні потоки", і надалі вже працюють обмеження 10%", – додав експерт.

Де українцям найвигідніше купувати долари

Раніше "Сьогодні" розповідали, що курс у більшості банків зрівнявся з показником на чорному ринку. А тому, не варто ризикувати і зв'язуватись із напівлегальними або нелегальними пунктами обміну.

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"Не ризикувати, потрібно робити це в банках, оскільки на валютному ринку дуже багато ризиків. Якщо це ліцензійні обмінники, там теж можна купувати долари. Зараз різниці у курсах немає", – розповів нам доктор економічних наук Василь Фурман.

Експерт також порадив тим, хто не знає, купувати гривню чи долари, вкластися у військові облігації.

Читайте також про те, які долари відмовляються приймати обмінники, та як повернути гроші, якщо банк лопнув.

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