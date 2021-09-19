Буряк в Україні значно подешевшав – коли чекати на здорождчання

Буряк - один з найдешевших вітамінів зимового сезону. Колаж "Сьогодні"

Ціни на столовий буряк в Україні пішли вниз – вартість овоча коливається від 10 до 20 гривень за кілограм. Саме час робити закрутки з буряком на зиму, можна зекономити і корисно ласувати під час холодів, йдеться у сюжеті "Сьогодні".

Від початку тижня овоч подешевшав на закупці і на прилавках на 2-3 гривні. Буряк добре зимує, тож економісти радять запасатися ним уже зараз.

Агроексперти кажуть, здешевшання буряка – це явище сезонне. Зібрали новий врожай – і на ринку його багато, та щойно прийдуть морози, овоч знову виросте в ціні, щоправда не суттєво на 1-1,5 гривні.

Продавці задоволені – кажуть, попит на овоч є, купують кілограмами і мішками.

Бонус від "Сьогодні" – рецепти бурякових салатів від народної артистки України Ніни Матвієнко

Салат із чотирьох компонентів:

буряк;

картопля;

часник;

петрушка.

Заправити лимонним соком і олією оливи. Насіння соняшника для краси. Прості й різноманітні рецепти артистка придумує сама.

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Салат на тертушку:

буряк;

відварені яйця;

свіжа цибуля;

рукола;

Заправити сіллю і оливковою олією.

Серед варіантів заготівлі буряка – борщові заправки, різноманітні маринади, сушені слайси. На холодну пору буряк – один із найдоступніших для гаманця вітамінів.

Як ми раніше повідомляли, цієї осені – не варто сподіватися, що завдяки гарному врожаю, ціни на продукти підуть вниз. Дорожчатимуть хліб, яйця і овочі.

У Мінекономіки пояснили, чому в Україні зросли ціни на продукти. Фактори, які до цього призвели, почали формуватися ще 2020 року.