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В Україні будуть дорожчати продукти – що говорять експерти (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
18 вересня, 06:00
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За цей рік борошно додало в ціні майже третину, а от гречка подорожчала всього на пару гривень
На їжу українці витрачають майже 50% свого бюджету
На їжу українці витрачають майже 50% свого бюджету / Фото: Колаж: Сьогодні

Дорожчатимуть хліб, яйця і овочі. Цієї осені – не варто сподіватися, що завдяки гарному врожаю, ціни на продукти підуть вниз. Про це впевнено говорять опитані "Сьогодні" експерти. Наша Павлина Василенко провела експеримент – знайшла в старій куртці чек за вересень минулого року і відправилася в ту ж лавку, за покупками. Деякі ціни її дуже здивували.

Рекордсмени подорожчання за рік – цукор і масло. А що ще?

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За цей рік борошно додало в ціні майже третину. А ось гречка подорожчала всього на пару гривень. Експерти кажуть – в цьому році вона народила добре, тому далі ціна не підскочить. А від врожаю кукурудзи – основна складова комбікорм – будуть залежати ціни на яйця та птицю.

"Я купую тільки те, що саме дешеве. Картопля, овочі, сир, кефір. М'ясо купую, іноді, як пенсію отримаю, так і купую. Пенсія маленька, не можу більше дозволити", – говорить мешканка Києва Тетяна Слобідська.

Що кажуть експерти

Хліб дорожчав, дорожчає і буде дорожчати.

"Хліб буде дорожчати на 1-1,5% щомісяця в незалежності від ціни на зерно. В хлібі є масло, в хлібі є цукор, борошно", – говорить член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Молоко, як виявилося, в минулому році було на 30 копійок дорожче. Чи не занадто виросла і ціна вершкового масла. Воно коштувало до речі на 2,30 копійок дешевше.

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Таке порівняно невелике зростання, а у випадку з молоком – навіть зменшення ціни – експерти пояснюють низькою купівельною спроможністю українців. Тому ці продукти до зими в ціні практично не додадуть.

"Коли у людини стоїть пачка масла, а внизу написано – спред, і стоїть пачка нормального вершкового масла – одне дорожче іншого удвічі, то людина буде купувати те, що дешевше, а це буде стояти", – пояснює Олег Пендзин.

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А ось з жовтня слід очікувати зростання цін на овочі. Всього на їжу українці витрачають найбільше в Європі – майже 50% свого бюджету, тоді як німці чи поляки – максимум чверть. Не тому, що в Україні багато їдять, а томущо – ціни у нас – європейські.

Хоча споживчий кошик і буде дорожчати, але не на багато – запевняють економісти.

Ну і момент істини – розрахунок на касі. Наш кореспондент скупилася на 338,40 гривень. У минулому році на ці ж товари вона витратила на 57 гривень менше.

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