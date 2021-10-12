Суд задовольнив позов Дубілета: провадження про націоналізацію ПриватБанку поновлено

Суд поновив провадження за позовом Дубілета про націоналізацію ПриватБанку / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

Північний апеляційний суд поновив провадження за позовом екс-акціонера ПриватБанку Олександра Дубілета про визнання націоналізації банку недійсною.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" 12 жовтня, у вівторок.

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Зазначається, що суд задовольнив апеляцію екс-голови ПриватБанку 11 жовтня на рішення суду попередньої інстанції про закриття провадження щодо визнання недійсними угод купівлі-продажу акцій фінансової установи, в результаті яких було націоналізовано ПриватБанк .

"Північний апеляційний госпсуд задовольнив апеляційну скаргу Дубілета А.В. на ухвалу госпсуду Києва про припинення провадження на підставі закону №590-IX і скасував постанову від 2 червня, незважаючи на пряму вказівку закону №590-IX про необхідність закриття подібного роду справи за позовом колишнього власника банківської установи, яку виведено з ринку або ліквідовано ", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що рішення про націоналізацію уряд України ухвалив 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів ПриватБанку.

Відтоді,100% акцій ПриватБанку належать державі.

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6 жовтня 2021 року з’явилась інформація про те, що Олександра Дубілета взяли під домашній арешт в Ізраїлі.