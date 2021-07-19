Субсидії "через Ощадбанк" не переоформлять автоматично: що робити

За новими правилами, всі субсидії виплачуватимуть "живими грошима", а не банку, який сам веде розрахунки

Безготівкової виплати субсидій через Ощадбанк більше не буде / Фото: Сьогодні

Якщо кошти за вашу субсидію перераховувалися в Ощадбанк, який і оплачував комунальні платежі, пакет документів на отримання допомоги від держави потрібно подати заново. Йдеться про людей, які подавали документи на субсидію на початку минулого опалювального сезону.

Ця категорія отримувачів не підпадає під автоматичне перепризначення субсидій. Подати документи можна онлайн або в місцевих відділеннях органів соцзахисту. Список документів залежить від життєвої ситуації одержувача, але в нього обов'язково входить заява та декларація про доходи.

Про це нагадали в Міністерстві соціальної політики.

"Громадянин має вказати, куди саме потрібно перераховувати кошти: на банківський рахунок або на відділення пошти. В таких випадках не передбачено автоматичного призначення житлової субсидії на наступний період", – зазначили у відомстві.

Справа в тому, що такі одержувачі відносяться до категорії "домогосподарства, яким грошова субсидія надавалась в грошовій безготівковій формі".

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"До травня українці мали можливість отримувати субсидію як в грошовій готівковій формі ("живими грошима" на банківську картку або через пошту), так і в грошовій безготівковій формі (коли Ощадбанк перераховував суми постачальникам житлово-комунальних послуг). З травня субсидію "живими грошима" повинні отримувати вже всі", – пояснили в міністерстві.

Ще дві категорії, яким субсидії не перепризначать "автоматом":

домогосподарства, яким субсидія була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень, внутрішньо переміщені особи);

домогосподарства, чия субсидія була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих в житловому приміщенні, що не проживають за місцем реєстрації.

Нагадаємо, строк подачі заяв на субсидії продовжений до 1 жовтня. Однак субсидію все одно призначать з травня цього року заднім числом.

А в Мінсоцполітики раніше зазначали, що через помилки на місцях українцям в окремих містах досі не перепризначували субсидії на оплату комуналки. В яких саме містах виникли проблеми, відомство промовчати.