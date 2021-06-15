Всі субсидії перепризначать. Кому потрібно подати нову заяву (список категорій)

Уряд не стало відмовлятися від автоматичного перепризначення субсидій, але тепер воно спрацює не для всіх

Автоматичне перепризначення субсидій - не для всіх / Фото: Сьогодні

Оновлені правила видачі субсидій, які Кабмін змінив "заднім числом", з 1 травня, передбачають автоматичне перепризначення допомоги. Але деяким категоріям населення все ж доведеться самостійно подавати документи – заяву та декларацію про доходи, пише сайт "Сьогодні".

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Подавати нові заявки доведеться тим, чия субсидія:

надавалася в безготівковій формі (знадобляться дані для виплати готівкою, тому що тепер вся допомога виплачується "живими" грошима);

була призначена за фактичним місцем проживання, а не за місцем реєстрації (т.зв. прописки);

була призначена без урахування членів сім'ї, які прописані у житлі, але не проживають там.

Термін подачі заяв подовжено до 1 жовтня. При цьому субсидію все одно призначать з травня цього року "заднім числом", а потім вже автоматично перепризначать всім одержувачам на опалювальний сезон.

Подати документи можна онлайн або в місцевих відділеннях органів соцзахисту.

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Нагадаємо, оформлення субсидій допомагає українцям, які не можуть самостійно покрити витрати на комунальні послуги. При цьому послуги ЖКГ в Україні за останній рік подорожчали вже на третину: