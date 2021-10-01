Стане доступною для всіх. В Україні хочуть знизити відсоток на іпотеку

Раніше він доручив Мінфіну опрацювати механізми вдосконалення програми "Доступні кредити 5-7-9% / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на виїзному засіданні фракції "Слуги народу" в Трускавці розповів про подальші плани щодо доступну іпотеку. Зокрема, в уряді розглядають можливість запуску іпотеки під 5%.

Про це повідомляє пресслужба "Слуги народу".

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"Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що розглядається можливість продовжити іпотечну програму забезпечення житлом. Але не під 7%, а під 5%. І – для всіх", – йдеться в повідомленні.

Раніше він доручив Мінфіну разом з керівниками областей опрацювати механізми вдосконалення інвестиційної складової програми "Доступні кредити 5-7-9%.

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"Наше завдання – щоб програмою доступних кредитів активніше користувалися підприємці, які створюють робочі місці і стимулюють розвиток економіки", – сказав Шмигаль на нараді з представниками банківського сектору.

Нагадаємо, незважаючи на подорожчання квартир, середні ефективні ставки по іпотеці в Україні за підсумками травня знизилися до 15,7% на первинному ринку нерухомості (місяцем раніше було 17,4%) і 13,4% на вторинному ринку (було 13,5%). При цьому 87% всіх іпотечних кредитів оформляється саме на вторинному ринку житла .