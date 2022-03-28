США поставлять в Україну популярний вид пального – що привезуть на заправки

Україна звернулася по допомогу до інших країн / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Україна отримає додаткове дизельне пальне від Сполучених Штатів Америки.

Про це заявила радниця міністра енергетики Лана Зеркаль в ефірі "Радіо НВ".

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"Нам вдалося мобілізувати всіх... У Німеччині та Польщі найбільші резерви дизеля, і саме вони можуть забезпечити необхідні обсяги для нас зараз. Крім того, до нас їде американський дизель", – сказала Зеркаль.

За словами радниці міністра, у Східній Європі декілька великих нафтопереробних заводів зачинилися на ремонт в період початку посівної в Україні.

Обмеження цін на пальне

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка не дасть нажитися на продажі бензину та дизелю, оскільки обмежує ціни на преміальне пальне.

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Як розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль, преміальні види пального мають бути максимум на 5% дорожче за звичайні.

За словами прем’єра, у такий спосіб держава не дасть АЗС поставити невиправдано високі ціни, а також вирішить проблему з дефіцитом пального.

Раніше, щоб вирішити проблему з дефіцитом, в Україні скасували акциз на його продаж, а також знизили податок на додану вартість з 20% до 7%.

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Окрім цього, в країні дозволили обіг Євро-3 та Євро-4, які раніше були заборонені через дещо нижчу якість сировини.

"Сьогодні" також писали, як змінились правила дорожнього руху для українських водіїв з початку війни, і показували карту актуальних АЗС в Україні.