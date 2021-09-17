США можуть збільшити розмір військової допомоги Україні

Маркарова розповіла про можливе збільшення гуманітарної допомоги Україні

Сполучені Штати запропонували збільшити розмір військової допомоги Україні.

Про це в Facebook повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

"Дуже сподіваємося, що виділення цієї суми буде погоджене і затверджене обома палатами Конгресу США", – написала Маркарова.

За її словами, Україна отримає допомогу в розмірі 500 млн доларів, якщо проєкт оборонного бюджету США на 2022 рік буде ухвалений з правками.

Гуманітарна допомога Україні від США

На початку місяця держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що його країна надає додатково 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги народу України.

"Ця допомога дозволяє нашим гуманітарним партнерам підтримувати багатьох з приблизно 3,4 мільйона нужденних українців", – йдеться в повідомленні.

Єврокомісія схвалила 600 млн

Європейська комісія ухвалила рішення про виділення Україні 600 мільйонів євро. Це другий транш макрофінансової допомоги нашій країні в рамках кредитної програми на 1,2 млрд євро, який ми отримаємо приблизно в жовтні.

Як повідомляли "Сьогодні", раніше в Євросоюзі заявили, що Україна повинна негайно відновити антикорупційну інфраструктуру, оскільки це є умовою надання фінансової допомоги і збереження безвізового режиму з ЄС.

Тим часом Україна очікує від МВФ 750 млн доларів. Денис Шмигаль розповідав, коли чекати грошей.