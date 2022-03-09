Економіка летить на дно: коли режим Путіна остаточно зазнає краху

Енергетичний сектор РФ страждає / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Цього тижня Росія отримала новий пакет санкцій за війну в Україні. Цього разу удару завдали по енергетичному сектору РФ. Від російської нафти та газу повністю відмовилися США та Британія, але Європа поки що не готова до такого кроку.

"Сьогодні" з експертами розбиралися, чим це загрожує Москві та світу.

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Що вирішив захід

Як заявив президент США Джо Байден, країна запроваджує заборону імпорту російської нафти та інших енергоносіїв. Такі санкції запроваджено у відповідь на вторгнення РФ в Україну. Того ж дня Велика Британія оголосила про поетапну відмову від імпорту російської нафти та нафтопродуктів до кінця 2022 року.

Водночас ЄС не ввела жодної заборони, але в Єврокомісії заявили, що до кінця 2022 року Євросоюз планує скоротити постачання російського природного газу на дві третини, а замість російського палива імпортувати скраплений газ з Катару та США.

"Європа значно сильніше залежить від російської нафти, саме тому поки що не поспішає приєднатися до санкцій. Навіть Велика Британія планує зробити це лише до кінця року. У 2021 році країна імпортувала нафту і газ з Росії на 4,4 млрд доларів, що майже в 4 рази більше, ніж США. У Мінекономрозвитку РФ очікували, що нафтогазовий експорт принесе країні 251 млрд доларів у 2022 році, проте досягнути цих результатів вже не вийде, тому що з кінця лютого обсяг поставок знизився на 30%: від середньоденних значень", – пояснює "Сьогодні" аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

Найближчі перспективи

Експерти кажуть, що санкції з боку США не надто вбивчі для РФ, але тренд, заданий цією подією, призведе до подальшого тиску на РФ.

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"Якщо говорити про США, то це рішення не має призвести до якоїсь катастрофи: російські компанії постачали головним чином важку нафту, під яку заточено низку американських заводів, які раніше співпрацювали з Венесуелою. Так і Росія навряд чи отримає серйозну шкоду, тому що на США припадає близько 10% експорту, який можна переорієнтувати на азіатські країни", – продовжує Сергій Родлер.

За його словами, основна шкода буде завдана глобальній економіці через прискорення інфляції, яка вже перебуває на вкрай високих значеннях. Подальші заборони лише призведуть до зростання нафтових цін: з 24 лютого вартість бареля марки Brent зросла на 30%.

Експерти кажуть, що зростання світових цін на нафту може призвести до різкого подорожчання бензину в Україні. За оцінкою директора консалтингової компанії А-95 Сергія Куюна, якщо Україна не знизить податки, закладені в ціну бензину, то найближчим часом літр пального може досягти 50 грн.

Іранський сценарій

У перші дні війни Росії проти України, в російській пресі почали з'являтися статті на тему, як Іран живе 40 років під західними санкціями. Схоже, досвід саме цієї країни Москва використовуватиме для того, щоб мінімізувати вплив обмежень в енергосекторі.

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"Звичайно, порівнювати Росію та Іран складно – у них різні масштаби економіки. Замінити іранські нафту і газ на світовому ринку досить просто – обсяги там не надто великі. Водночас без поставок з РФ збалансувати енергоринок складніше, тому перекрити газовий та нафтовий крани Москві буде складніше", – каже економіст Олексій Кущ.

За його словами, в Росії, найімовірніше, будуть націоналізовані активи іноземних інвесторів, які залишать країну, і на їхньому обладнанні видобуватимуть нафту і газ.

"Водночас Іран продає свої енергоресурси за "сірими" схемами з величезним дисконтом. Знижка для посередників часто становила від 50 до 70%. Ба більше, Іран найчастіше проводить бартерні схеми, обмінюючи нафту та газ на золото, продукти чи якісь інші товари", – продовжує Олексій Кущ.

Але за всієї схожості з Іраном, у Росії є також одна велика відмінність. Майже всі їхні енергоресурси перебувають у Сибіру. І якщо в Ірані можна видобувати нафту і газ за технологіями 50-річної давності, то Росія такої можливості не матиме – захід закрив доступ РФ до технологій з видобутку. Але це тривалий процес.

"Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не відразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і у РФ почнеться глобальна економічна криза", – говорить Кущ.

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