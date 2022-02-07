Терміново перевірте себе! Що таке податковий борг і як він "виганяє" на вулицю

Як виявити та погасити податковий борг / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Про те, що податки треба платити, знають усі, а ось про виникнення податкового боргу та його наслідки багато хто здогадується вже в суді.

Згідно з Податковим кодексом України, іноді податковий борг може призвести до арешту і навіть продажу майна боржника.

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Отже, податковий борг виникає, якщо ви не перерахували до бюджету необхідну суму податків. Це може призвести до:

опису майна, що перебуває у податковій заставі;

стягнення коштів;

арешту майна;

продажу арештованого майна;

стягнення дебіторської заборгованості;

для ФОП на єдиному податку – до втрати статусу спрощенця.

Процедура стягнення

Податковий борг стягується у кілька етапів. Спочатку боржнику надсилають податкову вимогу, якщо загальна сума заборгованості перевалила за 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Після цього у боржника з'являється право податкової застави. І наступний етап – опис майна у податкову заставу.

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Варто зазначити, що право податкової застави поширюється на будь-яке майно, що перебуває у власності платника податків.

Останній етап – стягнення. Воно відбувається не раніше ніж через 30 календарних днів від дати надсилання податкової вимоги.

Як не допустити утворення заборгованості?

Рекомендується своєчасно вживати заходів щодо відстрочення грошових зобов'язань і не чекати, доки вони стануть податковим боргом. Відстрочення податкових зобов'язань або податкового боргу також передбачено законом.

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А якщо він все ж таки утворився, то краще погасити цю суму своїм коштом, джерелами можуть бути:

помилково чи надмірно сплачені за іншими платежами суми. У такому разі платник повинен звернутися із заявою про повернення цих коштів шляхом зарахування їх на погашення грошових зобов'язань;

бюджетне відшкодування з ПДВ;

залишок від'ємного значення ПДВ.

Де перевірити наявність боргу?

Кожен платник податків може самостійно перевірити наявність у нього боргу, особисто звернувшись до Податкової служби.

Не виходячи з дому, можна скористатися Електронним кабінетом платника податків ДПС України.

Оберуть до нитки?

2022 року як для бізнесу, так і для простих українців зміняться деякі правила оподаткування.

Так, 25 тисяч за свій автомобіль щороку доведеться віддавати власникам машин не старше 5 років, вартість яких більше ніж 200 мінімальних заробітних плат.

Також зросте податок на нерухомість. За кожен "зайвий" квадратний метр ставка становить 97,5 грн.

Це стосується квартир більш як 60 квадратів та приватних будинків більше ніж 120.

"Сьогодні" також писали, що в Україні планують запровадити податок на цукор і розповідали, чому бізнесу доведеться зовсім несолодко.