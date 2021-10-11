Співробітника "Нової пошти" застали за киданням посилок клієнтів (відео)

Співробітник "Нової пошти" жбурляє посилки клієнтів в одну сітку (відео) / Фото: Колаж: Сьогодні

У мережі з’явилося відео на якому співробітник "Нової пошти", який розбирає сітку з посилками, просто кидає коробки на підлогу.

Відео опублікував один з користувачів у Facebook на сторінці компанії.

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"Чому так часто приходять пошкоджені посилки", – підписав відео чоловік.

На відеозаписі видно, як співробітник "Нової пошти" кидає коробки із посилками різного розміру на підлогу та у ящики, не звертаючи уваги на маркування та вміст коробки.

Потім чоловік починає скидати коробки назад у сітку, незважаючи на їх вагу та розмір.

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Що відповіли у "Новій пошті"

Компанія відреагувала на цей відеозапис та відзначила, що така ситуація є неприйнятною для них і співробітника звільнено.

"Доброго ранку! Така ситуація є жахливою і зовсім не відповідає цінностям компанії. Нова пошта прийняла рішення звільнити співробітника, який так недбало поводиться з посилками наших клієнтів" – написали у "Новій пошті".

Це не перша скарга клієнтів "Нової пошти" на сервіс доставки, раніше ми писали, що через необережне поводження із посилкою клієнтка отримала купу розбитого скла замість посуду.

Вже незабаром українці будуть відпочивати чотири вихідні поспіль, у зв’язку з чим у роботі деяких установ передбачені зміни.

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Зокрема "Укрпошта" та "Нова пошта" змінять графік роботи своїх відділень.