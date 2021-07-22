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Угода про "Північний потік – 2" викликала багато питань. Україна почне переговори

22 липня, 12:54

Ксенія Капустинська

Офіційний Київ сумнівається, що домовленості США та Німеччини здатні захистити від російського свавілля

Дмитро Кулеба зробив ще одну заяву про "Північний потік - 2" / Фото: REUTERS/Gleb Garanich, REUTERS

В української сторони виникло багато питань до того, як домовленості США та Німеччини про "Північний потік – 2" можуть зменшити ризики від запуску газопроводу. Тому Київ ініціює діалог з цих питань.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто.

"Ми на цей момент маємо багато питань до того, як американсько-німецька домовленість здатна зменшити ризики з безпеки для України і країн Центральної Європи, пов'язані з запуском "Північного потоку – 2". Ми будемо розмовляти зі Сполученими Штатами і з Німеччиною з цього приводу", – сказав Кулеба.

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Кулеба впевнений, що фундаментальне питання – це готовність Росія виконувати свої зобов'язання.

"Америка з Німеччиною про щось домовилися, Польща з Україною теж про щось домовилися, але ми всі з вами розуміємо, що головним бенефіціаром кризи, яку створив" Північний потік – 2 ", є РФ, і це головна проблема, це головне питання, відповіді на яке немає на цей момент, і над цим треба працювати", – підкреслив Кулеба.

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Він уточнив, що Україна хотіла б, щоби "формулювання в німецько-американській заяві саме щодо безпеки були сильнішими". А стосовно економічного блоку цієї заяви, то Україна вивчає висловлені пропозиції.

Раніше Кулеба вже повідомляв, що Україна направила ноти Єврокомісії і Німеччині через "Північний потік – 2".

Позиція української сторони полягає в тому, що російський газопровід загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного союзу ЄС.

В "Оператора ГТС України" вже підрахували, що в разі добудови "Північного потоку – 2" Україна втратить 5-6 млрд доларів. Втім, у компанії вважають, що ці збитки не стануть смертельними для країни.

Про що ще говорять в Україні та світі 22 липня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

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Джерело: Інтерфакс-Україна

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