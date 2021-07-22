Версія українською
$ 27,24
32,06

Соглашение о "Северном потоке – 2" вызвало много вопросов. Украина начнет переговоры

22 июля, 12:54

Ксения Капустинская

Официальный Киев сомневается, что договоренности США и Германии способны защитить от российского произвола

Дмитрий Кулеба сделал еще одно заявление о "Северном потоке - 2" / Фото: REUTERS/Gleb Garanich, REUTERS

У украинской стороны возникло много вопросов к тому, как договоренности США и Германии о "Северном потоке – 2" могут уменьшить риски от запуска газопровода. Поэтому Киев инициирует диалог по этим вопросам.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

"Мы на данный момент имеем много вопросов к тому, как американско-немецкая договоренность способна уменьшить риски по безопасности для Украины и стран Центральной Европы, связанные с запуском "Северного потока – 2". Мы будем разговаривать с Соединенными Штатами и с Германией по этому поводу", - сказал Кулеба.

Читайте также: Почему США не остановили "Северный поток – 2"? Байден дал ответ

Кулеба уверен, что фундаментальный вопрос – это готовность Россия выполнять свои обязательства.

"Америка с Германией о чем-то договорились, Польша с Украиной тоже о чем-то договорились, но мы все с вами понимаем, что главным бенефициаром кризиса, который создал "Северный поток – 2", является РФ, и это главная проблема, это главный вопрос, ответа на который нет на данный момент, и над этим надо работать", - подчеркнул Кулеба.

Реклама

Он уточнил, что Украина хотел бы, чтобы "формулировки в немецко-американском заявлении именно относительно безопасности были сильнее". А что касается экономического блока этого заявления, то Украина изучает сделанные предложения.

Ранее Кулеба уже сообщал, что Украина направила ноты Еврокомиссии и Германии из-за "Северного потока – 2".

Позиция украинской стороны заключается в том, что российский газопровод угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС.

В "Операторе ГТС Украины" уже подсчитали, что в случае достройки "Северного потока – 2" Украина потеряет 5-6 млрд долларов. Впрочем, в компании считают, что этот ущерб не станет смертельным для страны.

О чем еще говорят в Украине и мире 22 июля, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

Новости на эту же тему:
Германия США переговоры Украина договоренность ФРГ МИД Украины Северный поток 2 Дмитрий Кулеба

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама