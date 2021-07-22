Соглашение о "Северном потоке – 2" вызвало много вопросов. Украина начнет переговоры

Официальный Киев сомневается, что договоренности США и Германии способны защитить от российского произвола

Дмитрий Кулеба сделал еще одно заявление о "Северном потоке - 2" / Фото: REUTERS/Gleb Garanich, REUTERS

У украинской стороны возникло много вопросов к тому, как договоренности США и Германии о "Северном потоке – 2" могут уменьшить риски от запуска газопровода. Поэтому Киев инициирует диалог по этим вопросам.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

"Мы на данный момент имеем много вопросов к тому, как американско-немецкая договоренность способна уменьшить риски по безопасности для Украины и стран Центральной Европы, связанные с запуском "Северного потока – 2". Мы будем разговаривать с Соединенными Штатами и с Германией по этому поводу", - сказал Кулеба.

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Кулеба уверен, что фундаментальный вопрос – это готовность Россия выполнять свои обязательства.

"Америка с Германией о чем-то договорились, Польша с Украиной тоже о чем-то договорились, но мы все с вами понимаем, что главным бенефициаром кризиса, который создал "Северный поток – 2", является РФ, и это главная проблема, это главный вопрос, ответа на который нет на данный момент, и над этим надо работать", - подчеркнул Кулеба.

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Он уточнил, что Украина хотел бы, чтобы "формулировки в немецко-американском заявлении именно относительно безопасности были сильнее". А что касается экономического блока этого заявления, то Украина изучает сделанные предложения.

Соглашение США и Германии предусматривает, что немецкая сторона будет принимать меры, если Россия использует поставку энергоносителей для оказания давления на другие страны или предпримет агрессивные действия против Украины.

Ранее Кулеба уже сообщал, что Украина направила ноты Еврокомиссии и Германии из-за "Северного потока – 2".

Позиция украинской стороны заключается в том, что российский газопровод угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС.

В "Операторе ГТС Украины" уже подсчитали, что в случае достройки "Северного потока – 2" Украина потеряет 5-6 млрд долларов. Впрочем, в компании считают, что этот ущерб не станет смертельным для страны.

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