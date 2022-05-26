Соцдопомога у Польщі для українців: за що можуть позбавити підтримки та навіть оштрафувати

У Польщі розповіли, що буде із соціальними виплатами українців, якщо виїхати з країни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вимушені українські переселенці, які через війну виїхали до Польщі, а потім вирішили залишити і цю країну, ризикують залишитися без раніше отриманих соціальних виплат і навіть сплатити відсотки.

Про це пише видання WrocLife.

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Про свій виїзд із Польщі українцям обов'язково потрібно попередити польське Управління соціального страхування (ZUS). Повідомити про свій виїзд можна за допомогою платформи електронних послуг (PUE).

"Якщо іноземець отримує від нас гроші й не повідомляє про свій виїзд з Польщі, йому доведеться повернути гроші з відсотками. ZUS має доступ до різних державних реєстрів. Якщо потрібно буде, ми можемо використати спеціальний реєстр громадян України, який веде прикордонна служба", – розповіла регіональна представниця ZUS Івона Ковальська-Матіс.

Соціальні виплати для українців у Польщі

У Польщі діє програма для українських сімей, які мають неповнолітніх дітей. Зокрема, українці, які приїхали до Польщі з 24 лютого, можуть подати заявку на отримання щомісячної допомоги в розмірі 500 злотих на кожну дитину (трохи менше ніж 3 тис. грн).

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Отримати пільги можуть українці, які:

перетнули польсько-український кордон після 23 лютого;

отримали номер PESEL;

відкрили банківський рахунок у Польщі;

мають польський номер телефону.

Крім того, українські біженці у Польщі можуть розраховувати на додаткову матеріальну щомісячну допомогу від ООН у розмірі 700 злотих (близько 4900 грн).

Обов'язковою умовою є перетин польсько-українського кордону безпосередньо, а не через треті країни. А ось мати PESEL чи банківський рахунок не обов'язково.

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Гроші можуть отримати до 4 осіб з однієї сім'ї. На першу особу виділяють 700 злотих, на кожну наступну – 610.

Раніше ми розповідали, що зміниться для українців у Європі найближчим часом, і писали, що Болгарія запускає нову програму для українських біженців.