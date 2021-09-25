Смерть для української "хімії": як газова криза в Європі змінить ціни на наші товари

Як ціни на газ в Європі можуть вплинути на українську економіку - відповідь експертів / Фото: Колаж: Сьогодні

Доки у Європі панує газова криза, прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що тарифи на природній газ для українців залишаються сталими і цілком прийнятними.

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І справді, у Європі споживачі вже стикнулися зі значним подорожчанням різноманітних товарів, а ціна за кубометр газу перевалила за 25 грн.

Наприклад, у Іспанії вартість електроенергії зросла на 35% протягом останнього року. Тільки протягом серпня вона підскочила майже на 8%.

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Ще однією вразливою країною є Італія, адже вона залишається залежною від російського газу і близько 40% її енергоносіїв використовують саме цей ресурс.

Сусідня від України Польща також відчула на собі газову кризу, попри те, що ця країна більше залежить від вугілля.

У платіжках людей ціни зросли на більш ніж 20%, але від різких скачків населення більш-менш застраховане.

Польща також планує поступово повністю відмовитись від російського газу і не буде продовжувати контракт із Газпромом, заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

У Великій Британії газове питання сильно вдарило по харчовій промисловості і відповідно – цінах на продукти.

Для українських споживачів ціна на газ не перевищуватиме 8 грн, саме такий тарифний план діятиме аж до травня 2022 року, заявив прем’єр.

За словами Голови Наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, така ситуація є наслідком недосконалої аналітичної політики та переорієнтації ЄС на біржеві ринки.

"На біржі все завжди визначається попитом, пропозицією і спекулятивним фактором, який зараз і проявився. А проявився він тому, що змінилися умови фінансової відповідальності компаній, які є на газовому ринку", – каже експерт.

На думку Юрія Корольчука, у Європі дійсно можуть злетіти ціни на товари, але для цього потрібно, щоб період високої ціни на газ затягнувся приблизно на три місяці.

"Якщо це затягнеться, і така ціна утримається та буде поширюватись на інші обсяги газу, то в Україні дійсно подорожчає імпортна продукція. Мені важко сказати на скільки, але можна говорити про ріст щонайменше на 30%", – зазначив Голова Наглядової ради Інституту енергетичних стратегій.

Ціни в Україні злетять?

Інший експерт "Сьогодні" – Співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич має не такий оптимістичний прогноз.

За його словами, газова криза неодмінно вплине на ситуацію в Україні, адже наша країна за імпортним паритетом більше прив’язана до Євросоюзу.

"Це інфляція, це суттєве подорожчання газу для промислових споживачів, фактично, це смерть для української хімії і вже на сьогодні зупинились деякі підприємства.

По-друге, наголошує експерт, є складна фінансова ситуація у Нафтогазі, адже йому не вистачає грошей для закупівлі газу.

Для українських споживачів ці проблеми відіб’ються на цінах на різноманітні товари.

"Подорожчає все, адже інфляція – це подорожчання усього без виключення, адже є не так багато галузей народного господарства, які не використовують газ. Газ є і у вартості хліба, і майже кожного продукту", – каже експерт.

Все залежить від того, яка частка газу використовується при виробництві того чи іншого продукту, чим вона більша – тим сильніше газова криза відіб’ється на ціні.

Натомість Дмитро Марунич впевнений, що у Європі обов’язково відбудеться штучна корекція ціни, адже такі високі ціни вбивають економіку.

У питаннях хімічної промисловості Юрій Корольчук частково згоден з Дмитром Маруничем і вважає, що це галузь, на якій газова криза відіб’ється найбільше.

Натомість на думку Корольчука, це буде помітно вже згодом, коли добрива, що виробляються на потужностях підприємств, знадобляться для нового врожаю.

Так, відлуння зимової газової кризи може вплинути на ціни на деякі овочі та фрукти.

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