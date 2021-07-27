Слід Фірташа. 20% "дешевого" газу для населення перепродали бізнесу

Проблема виникла через помилки в контракті. В "Нафтогазі" запевняють, що в майбутньому такого не повториться

На газі для населення зуміли заробити / Фото: AFP, Сьогодні

Через помилку в контракті між "Нафтогазом України" та газзбутами понад 20% газу, який продається за пільговими цінами для потреб населення, у травні 2021 року одержали підприємства. У ситуації замішана компанія "Йе Енергія" Дмитра Фірташа.

В умовах контракту з цією компанією не були встановлені зобов'язання газзбутів поставляти природний газ виключно для побутових споживачів. Отже, постачальники купували у держави "дешевий" газ для населення і продавали його частину промисловості за високими ринковими цінами.

Про це повідомили в "Нафтогазі", пише Економічна правда. Пресслужба компанії публічно підтвердила факт перепродажу газу, але не повідомила про обсяги.

"Йе Енергія" разом з "Нафтогазом" контролює до 80% ринку поставок блакитного палива побутовим споживачам.

"Йе Енергія" і "Нафтогаз" законтрактували найбільші обсяги – 6 млрд куб м і 2,2 млрд куб м газу відповідно до ціни 7,42 тис. грн за тисячу кубометрів газу – найнижчої з законтрактованих", – йдеться в матеріалі.

В чому проблема

У НАК пояснили, що проблема полягає саме в тому, як були прописані контракти, а не у введенні річного тарифу на газ і забезпеченні "Нафтогазом" ресурсу для нього.

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"Проблема в тому, на яких саме умовах попереднє керівництво "Нафтогазу" уклало угоди з постачальниками газу населенню, зокрема, найбільшим гравцем – компанією "Йе Енергія", яку контролює пан Фірташ. Ключовим є те, що обрана "Нафтогазом" структура контрактів не містить чітких обмежень щодо постачання газу лише для потреб побутових споживачів (населення)", – пояснили в "Нафтогазі".

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Зараз "Нафтогаз" разом з Міненерго, НКРЕКП і "Оператором ГТС України" розробили нову модель забезпечення потреб населення природним газом.

Нагадаємо, у квітні для формування газзбутами річних тарифів "Нафтогаз" підписав контракти з підприємствами. Згідно з ними, з 1 травня 2020 року до кінця квітня 2021-го "Нафтогаз" зобов'язався продавати газ за певною ціною. Газзбути ж продають паливо населенню протягом року за фіксованою ціною з урахуванням своєї маржі.

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