Скільки ГМО в українському зерні? Що показала перевірка кукурудзи з ринку і супермаркету

Кореспондент "Сьогодні" здав в лабораторію качани для перевірки

Кукурудза в Україні виявилася безпечною. Фото: "Сьогодні"

На столичному ринку середня вартість за качан кукурудзи – 15 гривень, але в Асоціації з прав споживачів переконують, качани, замість користі, можуть нашкодити.

Щоб заощадити, фермери вирощують генно-модифіковану, так як вона стійка до негоди і гарантовано урожайна.

В асоціації захисту прав споживачів радять ласувати кукурудзою обережно.

"Це процес, який не контролюється сильно протягом великої кількості років і тому говорити про чистоту самої рослини дуже складно. У процентному співвідношенні дійсно існує думка, що мало не 80% кукурудза модифікована", – каже голова правління ГО "Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів" Споживча довіра" Олена Куликова.

"Сьогодні" вирішили це перевірити, тому взяли один зразок з ринку, другий з супермаркету, у вакуумній упаковці і понесли в лабораторію.

Реклама

В обох зразках ГМО не виявили і вони є безпечними для вживання. Втім, це як лотерея.

Фахівці радять вживати тільки харчову кукурудзу – у неї зерна крупніше. Варто звертати увагу на колір, світлий – значить, вона молода і буде соковитою. Темно-жовту краще не купувати. І хороша новина – через великий врожай ціни на кукурудзу підуть вниз. Незабаром вона коштуватиме до 10 гривень за штуку.

Нагадаємо, для тих, хто готується варити варення в сезон заготівель, є інші погані новини – в Україні злетіли ціни на цукор. Виробники кондитерських виробів скаржаться, що український продукт виявився найдорожчим в світі.