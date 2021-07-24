Сколько ГМО в украинском зерне? Что показала проверка кукурузы с рынка и супермаркета

Корреспондент "Сегодня" сдал в лабораторию кочаны для проверки

Кукуруза в Украине оказалась безопасной. Фото: "Сегодня"

На столичном рынке средняя стоимость за кочан кукурузы – 15 гривен, но в Ассоциации по

прав потребителей утверждают, они, вместо пользы, могут навредить.

Чтобы сэкономить, фермеры выращивают генно-модифицированную, так как она устойчива к непогоде и гарантированно урожайная.

В ассоциации защиты прав потребителей советуют лакомиться кукурузой осторожно.

"Это процесс, который не контролируется сильно в течение большого количества лет и поэтому говорить о чистоте самого растения очень сложно. В процентном соотношении действительно бытует мнение, что чуть ли не 80% кукуруза модифицированная", - говорит председатель правления ОО "Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей "Потребительское доверие" Елена Куликова.

"Сегодня" решили это проверить, поэтому взяли один образец с рынка, второй из супермаркета, в вакуумной упаковке и понесли в лабораторию.

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В обоих образцах ГМО не обнаружили и они являются безопасными для употребления. Впрочем, это как лотерея.

Специалисты советуют употреблять только пищевую кукурузу – у нее зерна крупнее. Стоит обращать внимание на цвет, светлый – значит, она молодая и будет сочной. Темно-желтую лучше не покупать. И хорошая новость – из-за большого урожая цены на кукурузу пойдут вниз. Вскоре она будет стоить до 10 гривен за штуку.

Напомним, для тех, кто готовится варить варенье в сезон заготовок, есть другие плохие новости – в Украине взлетели цены на сахар. Производители кондитерских изделий жалуются, что украинский продукт оказался самым дорогим в мире.