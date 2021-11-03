Скандальна приватизація "Більшовика": чому торги називають корупційною схемою

"Більшовик", який мав зацікавити інвесторів, пішов з "молотка" за менш ніж півтора мільярда гривень. Чи не в останній момент від лота відмовилися з десяток охочих.

Чому учасників торгів підозрюють у змові, з'ясовували "Сьогодні".

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Заступник директора інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса вважає, що справжньої конкуренції не було, а учасники, що прийшли, були в змові.

"Фактично у них вийшов такий бізнес "аля 90-х". Вони створили проблеми, а потім самі їх вирішили", – вважає Сергій Фурса.

Через те, що з "Більшовиком" є відразу кілька довгих судових зволікань, інвестори вкладати гроші в проблемний лот не хочуть.

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"Ми не можемо купувати, а потім проводити роки в судах. Це буде квиток на війну. Держава має очистити цей об'єкт, перш ніж виставити його на аукціон. Інакше це не аукціон, а скоріше нечесна справа", – каже Аднан Ківан, засновник корпорації KADORR Group.

Як пояснюють фахівці, зрозуміло все і без досліджень – торги були проведені для галочки. Адже раніше це були потужні промислові потужності, але найцінніше у "Більшовику" зараз – квадратні метри.

І все це навіть не намагаються приховати через тотальну корупцію в державній системі, – кажуть експерти. Вони вимагають скасувати результати цього "аукціону" та провести новий – за всіма правилами. І торгуватися за велику суму для всіх, хто живе в цій країні, а не для тих, кому краще, щоб заплатити менше.

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Приватизація "Більшовика"

Завод "Більшовик" пустили з молотка 27 жовтня 2021 року за 1,42 млрд грн. Переможцем аукціону стала компанія "Дженерал комерс", а стартовою ціною була цифра 1,389 млрд. грн.

Те, що в конкурсі брали участь лише три невідомі на будівельному ринку компанії, викликало обурення в суспільстві.

Раніше "Сьогодні" також писали, що нардеп від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна заявила про те, що уряд навмисно прискорював процедуру продажу, щоб отримати хоч якісь кошти для бюджету.