Замість заводу купуєш квиток на війну: що не так з приватизацією скандального "Більшовика"

Розповідаємо все про скандальну приватизацію заводу "Більшовик" і про те, чому аукціон налякав усіх інвесторів

Чому "Більшовик" відлякнув усіх інвесторів / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

Наприкінця жовтня, в рамках так званої "Великої приватизації" продали старий завод "Більшовик" у самому центрі столиці.

Як не дивно, на аукціон за таким цікавим лотом прийшли лише три невідомі будівельні компанії, а стартова ціна змінилась лише на 2%. Це обурило суспільство і Фонд Державного майна звинуватили у непрозорості та корупції.

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У скандалі навколо "Більшовика" раніше детально розібралось видання Kyiv Post, яке пояснило, чому кожен іноземний інвестор може сприйняти це як доказ корупції.

Неринкова ціна

За даними видання, при чесному продажі ринкова ціна могла бути втричі вищою від початкової, адже "Більшовик" розташований у одному з центральних районів Києва.

За словами генерального директора консалтингової компанії Colliers Олександра Носаченка, на площі 650–750 тис. квадратних метрів можна побудувати житлову нерухомість, офіси, готелі, лікарні чи фітнес-центр.

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Відлякують інвесторів

Як не дивно, замість того, щоб приваблювати різних інвесторів, така перспективна ділянка їх лише відлякувала.

"У Фонді держмайна повідомили, що інтерес до цього активу виявили понад 15 потенційних інвесторів, але на думку експертів, фактично їх менше п’яти", – писало видання.

Фактично ж у торгах взяли участь лише три невідомі компанії, дві з яких – були пов’язані.

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"Ніхто не знає, що вони купують і з ким вступають у війну", – сказав керівник відділу інвестиційно-банківського обслуговування Dragon Capital Браян Бест.

Вже після торгів про це заявив і інвестиційний банкір Сергій Фурса, за його словами, покупці діяли за старою схемою з 90-Х.

"Провина держава взагалі, що на цей конкурс взагалі ніхто не прийшов, тому що інвестори не відчули безпеку в купівлі цього заводу. Інші потенційні покупці розуміли, що купуючи цей завод, вони купують квиток на війну", – сказав Фурса.

У чому полягає схема

За даними Kyiv Post, ще у 2019 році п’ять майстерень на території заводу були незаконно продані деяким приватним компаніям і здані в оренду до 2035 року.

Усі ці компанії певним чином пов’язані із колишнім політиком Василем Хмельницьким та його бізнес-партнером Андрієм Івановим,

Вже в лютому Верховний суд України визнав незаконним продаж цих майстерень та постановив повернути їх під державний контроль.

Однак 12 жовтня рішення було скасовано Апеляційним судом і це неабияк відлякало потенційних покупців.

За тиждень до аукціону, 20 жовтня суд скасував власне рішення, посилаючись на нові обставини. Цей день і був останнім, коли покупці могли подати заявку.

"Це принципово нічого не змінює. Щоб аукціон запрацював, фонд спочатку має розібратися в юридичній частині питання, пройти апеляційні та касаційні розгляди та забезпечити остаточну юридичну перемогу. Тільки після цього аукціон може бути проведений", – каже Носаченко.

Експерта також здивувало, що на цю ситуацію абсолютно не звернуло уваги вище керівництво країни.

Що відповіли у Фонді Держмайна

Голова Фонду Дмитро Сенниченко заявив, що не бачить серйозних юридичних проблем із заводом "Більшовик", оскільки аукціон відбудеться вчасно.

"Ми говоримо всім потенційним приватним інвесторам, що боятися нема чого. Той, хто виграє аукціон, спокійно доведе ці судові справи до логічного завершення", – сказав Сенниченко.

Хто виграв у цій війні?

Усі експерти одноголосно зійшлися на думці, що "виграти від цього сфабрикованого хаосу може лише один гравець ринку — дует Хмельницький-Іванов".

Джерело видання також повідомило, що у аукціоні не бере участь жоден реальний учасник.

"Вони або компанії, пов’язані безпосередньо з Хмельницьким та Івановим, або мають з ними тісні ділові стосунки", – повідомило джерело.

Врешті-решт, з аукціону вийшли усі потенційні учасники, зокрема і і власник Kyiv Post Аднан Ківан, будівельна компанія якого KADORR планувала вкласти в проект до $740 млн після аукціону.

Раніше "Сьогодні" також писали, що нардеп від "Європейської Солідарності" Ніна Южаніна заявила про те, що уряд навмисно прискорював процедуру продажу, щоб отримати хоч якісь кошти для бюджету.

Про те, що цей аукціон більше схожий на типовий "договорняк" сказав і наш експерт Сергій Фурса.