В "Укрпошті" вкрали вміст посилки від нардепа. Смілянський опирався, але визнав провину

Депутата Гончаренка обурила пропажа антисептика "від Кремля". В "Укрпошті" були впевнені, що це не їхня вина, але розслідування показало інше

Лист Гончаренко (ліворуч) та інструкція від Смілянського (праворуч) / Фото: Сьогодні

В Україні розгорівся новий поштовий скандал через пошкоджену посилку. Цього разу в центрі уваги опинився не приватний оператор, а державна "Укрпошта". На якість послуг публічно поскаржився народний депутат Олексій Гончаренко. Він стверджував, що "Укрпошта" краде вміст відправлень.

Сайт "Сьогодні" зв'язався з "Укрпоштою". Спочатку глава компанії Ігор Смілянський заявляв: інцидент перевірили і з'ясували, що крадіжки не було. Але пізніше голова "Укрпошти" визнав, що крадіжка все ж мала місце, і вибачився за те, що сталося. Одержувачу вже повертають його майно.

Пропав антисептик "від кремлівської зарази"

Пропажі в депутатських посилках виявилися при відправленні подарунків переможцям конкурсу, розповів Гончаренко.

"На "Укрпошті" крадуть вміст посилок! Нещодавно ми відправляли антисептики від кремлівської зарази і листівки переможцям конкурсу, який був присвячений 300 тисячам передплатників на YouTube. Але сталося два неприємних випадки, коли відправлення доходило до адресата не в повному обсязі" , – написав нардеп.

За його словами, одна з переможниць із Харкова отримала розпакований конверт без антисептика і тільки після вимоги повернути вміст пакета їй віддали антисептик. У іншого переможця з Одеси у відправленні взагалі не було антисептика.

Конверт віддали розпакованим

"Це дуже дивна історія, яка підриває авторитет "Укрпошти". Сподіваюся, керівництво "Укрпошти" та Ігор Смілянський розберуться в цій ситуації", – написав Гончаренко.

Крадіжка Шредінгера. Що кажуть в "Укрпошті"

Як розповів сайту "Сьогодні" гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, справу в терміновому режимі розслідувала служба безпеки підприємства. І нібито вказана вага відправлення становила лише 40 грамів, а тому антисептика там не могло бути.

"Можливо, просто сталася помилка при відправленні – забули вкласти... Одержувач отримав конверт у відділенні без скарг. Відправка була з поміткою "огляд заборонений". Це не ми – це відправник обрав. Клієнт взяв конверт і пішов додому. Вдома відкрив і побачив лише листівку – і прийшов зі скаргою. Тому, швидше за все, сталася помилка під час відправки. Всі наші співробітники повністю забезпечені антисептиками (безкоштовно), забирати щось у них немає необхідності. Я в жодному разі не виключаю наявність у нас нечесних працівників, але в цьому випадку, здається, це не так", – говорив гендиректор "Укрпошти".

А кількома годинами пізніше голова "Укрпошти" оприлюднив у Facebook вже зовсім інші результати розслідування.

"Дійсно, хтось із співробітників на сортувальному центрі поцупив антисептик... Чому? Невідомо, тому що кожному надали і надаємо і антисептик, і маски", – написав Смілянський і вибачився за цей випадок.

Раніше він також нагадав, що відправлення рідин заборонено в звичайних конвертах, повинна використовуватися пластикова тара. А в описаному Гончаренком випадку був паперовий конверт.

Смілянський показав, у чому можна відправляти антисептики, а в чому – не можна

Нагадаємо, раніше "Новій пошті" виписали штраф у 325 млн гривень за посилку ціною 500 гривень. Під час пересилання пошкодили акваріум. Компанія визнала помилку, але не погодилася з жорсткістю покарання і вирішила звернутися до суду. Скарги "Нової пошти" почули в Держпродспоживслужбі і вирішили, що розмір штрафу все ж буде іншим.

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