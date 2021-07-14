Скандал с посылкой. Нардеп обвинил "Укрпочту" в краже, Смелянский говорит – сами ошиблись

Депутата Гончаренко возмутила пропажа антисептика "от Кремля". В "Укрпочте" уверены – это не их вина

Письмо Гончаренко (слева) и инструкция от Смелянского (справа) / Фото: Сегодня

В Украине разгорелся новый почтовый скандал из-за поврежденной посылки. На этот раз в центре внимания оказался не частный оператор, а государственная "Укрпочта". На качество услуг публично пожаловался народный депутат Алексей Гончаренко. Он утверждает, что "Укрпочта" крадет содержимое отправлений. Сайт "Сегодня" связался с "Укропочтой". Глава компании Игорь Смелянский объяснил нам, что в компании уже проверили инцидент и выяснили – кражи не было.

Пропал антисептик "от кремлевской заразы"

Пропажи в депутатских посылках обнаружились при отправке подарков победителям конкурса, рассказал Гончаренко.

"На "Укрпочте" воруют содержимое посылок! Недавно мы отправляли антисептики от кремлевской заразы и открытки победителям конкурса, который был посвящен 300 тысячам подписчиков на YouTube. Но произошло два неприятных случая, когда отправление доходило до адресата не в полном объеме", – написал нардеп.

По его словам, одна из победительниц из Харькова получила распакованный конверт без антисептика и только после требования вернуть содержимое пакета, ей отдали антисептик. У другого победителя из Одессы в отправлении вообще не было антисептика.

Конверт отдали распечатанным

"Это очень странная история, которая подрывает авторитет "Укрпочты". Надеюсь, руководство "Укрпочты" и Игорь Смелянский разберутся в этой ситуации", – написал Гончаренко.

А была ли кража? Что говорят в "Укрпочте"

Как рассказал сайту "Сегодня" гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский, дело в срочном режиме расследовала служба безопасности предприятия.

"Максимально быстро выяснили обстоятельства. Возможно, просто произошла ошибка при отправлении – забыли вложить. Если вы обратите внимание – вес отправления 40 грамм, точно меньше, чем небольшая бутылочка с антисептиком. По весу ее там не могло быть", – рассказал нам Смелянский.

Он также напомнил, что отправка жидкостей запрещена в обычных конвертах, должна использоваться пластиковая обложка. А в описанном Гончаренко случае был бумажный конверт.

Смелянский показал, в чем можно отправлять антисептики, а чем – нельзя

"И последнее – получатель получил этот конверт в отделении без жалоб. Отправка была с пометкой "осмотр запрещен". Это не мы, это отправитель выбрал. Клиент взял конверт и ушел домой. Дома открыл и увидел лишь открытку и пришел с жалобой. Потому, скорее всего, произошла ошибка при отправке. Все наши сотрудники полностью обеспечены антисептиками (бесплатно) назад забирать что-то в них нет необходимости. Я ни в коему случае не исключаю наличие у нас нечестных работников, но в этом случае, кажется, это не так", – заявил гендиректор "Укпрочты".

Напомним, ранее "Новой почте" выписали штраф в 325 млн гривен за посылку ценой 500 гривен. При пересылке тогда повредили аквариум. Компания признала ошибку, но не согласилась с жесткостью наказания и решила обратиться в суд. Жалобы "Новой почты" услышали в Госпродпотребслужбе и решили, что размер штрафа все же будет другим.

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