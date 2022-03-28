Штрафи понад 200 тис. грн: за що зупиняють на польських дорогах

Чого категорично не можна робити на польських дорогах / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

У Польщі діють досить суворі правила дорожнього руху, а штрафи можуть сягати 30 тисяч злотих (6,5 тис. євро).

"Сьогодні" розповідають, за що часто штрафують водіїв у Польщі, щоб вам не довелося віддавати величезні гроші за штраф та мати проблеми із законом.

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Отже, штраф не менше 3 тис. злотих можна отримати, якщо не пропустити пішохода на пішохідному переході, а мінімальний штраф за перевищення швидкості більш ніж на 30 км за годину становить 800 злотих.

Такі жорсткі правила для водіїв набрали чинності лише цього року, передає польський портал rp.pl.

Отже, розцінки за перевищення швидкості такі:

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до 10 км/год – 50 злотих;

від 11 до 15 км/год – 100 злотих;

від 16 до 20 км/год – 200 злотих;

від 21 до 25 км/год – 300 злотих;

від 26 до 30 км/год – 400 злотих;

від 31 до 40 км/год – 800 злотих (1600 злотих у разі повторного порушення);

від 41 до 50 км/год – 1000 злотих (2 тис. злотих у разі повторного порушення);

від 51 до 60 км/год – 1500 злотих (3 тис. злотих у разі повторного порушення);

від 61 до 70 км/год – 2000 злотих (4 тис. злотих у разі повторного порушення);

71 км/год – 2500 злотих (5 тис. злотих у разі повторного порушення).

Штраф 1000 злотих можна отримати за неправильний обгін автомобілем, а також їзду без прав.

За зіткнення, при якому хтось отримав легкі травми, штраф складе вже 1,5 тис. злотих. Таку суму доведеться заплатити за обгін на пішохідному переході.

Штрафи від 2 до 3 тисяч злотих

Такі суми можна отримати за порушення на залізничних переїздах та обгін на забороненій ділянці, якщо раніше водій вже затримувався за подібне порушення протягом двох років.

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2,5 тис. злотих становитиме штраф за керування транспортом у нетверезому стані (проте якщо алкоголю в крові буде від 0,2 до 0,5 проміле), а якщо п'яний за кермом створить загрозу безпеці на дорозі, штраф становитиме вже 3 тис. злотих.

Найвищі штрафи

Штрафи до 30 тисяч злотих, що становить понад 200 тис. грн та близько 6,5 тис. євро, можна отримати за порушення, які розглядатимуться вже в суді. До таких порушень на дорозі належать:

водіння у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;

якщо водій не зупиниться для перевірки на дорозі;

ненадання допомоги потерпілому в аварії;

невказування порушника, який керував транспортом під час скоєння порушення.

Штрафи, хоч і не такі великі, можна отримати навіть за такі дрібниці, як телефонна розмова за кермом (200 злотих), а також якщо ви забудете пристебнутись.

Не ігноруйте сигнали світлофора, оскільки за це можна отримати штраф 500 злотих.

"Сьогодні" також розповідали, як українцям влаштуватися на роботу в Польщі, і писали, як біженцям отримати від польського уряду щомісячну допомогу у розмірі 500 злотих.