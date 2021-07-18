Сезон чорниці стартував. Почім продають ягоду і де знайти дешеву

Лікарі радять їсти чорницю заради здоров'я, але ціни на українських ринках б'ють по гаманцю

Чорниця поки "золота" / Фото: Pixabay, SERGEI GAPON/AFP via Getty Images

В Україні вже майже два тижні активно торгують ґрунтовою лохиною, а тепер на прилавках з'явилася і чорниця. Просять за неї від 55 гривень за літр, правда, ягоду за таку ціну ще потрібно пошукати. Кореспонденти "Сьогодні" перевірили ціни і дізналися, де дешевше.

Виявилося, що найдешевша чорниця продається на трасах. Там нею торгують жителі навколишніх сіл, які і збирають ягоду. Наприклад, в Житомирській області знайшлася чорниця за 55 і за 60 гривень за літр. Цікаво, що ціна на ягоду зростає ввечері, а вранці вона нижча.

Зате на міських ринках знайти дешеву ягоду практично неможливо. Ціни коливаються в діапазоні від 80 до 100 гривень за літр. Причому за 80 гривень продають чорницю середньої якості, вся хороша і солодка – по 90-100 гривень. Щоб не відлякувати покупців такими цінами, ягоду фасують по півлітра – за 40 і 50 гривень відповідно.

А от заготівники закуповують чорницю оптом по 40 гривень за кілограм. Кажуть, у стільки ж вона стає й торговцям, які в підсумку накручують ціну в два рази.

Сюжет Ельвіни Сеітбулаєвої

Чим корисна чорниця

Дієтологи тим часом нагадують – чорниця одна з найкорисніших ягід. Вона зміцнює імунітет хворих на цукровий діабет, допомагає під час простуди та навіть впливає на настрій.

"Чорниця містить цілий комплекс біологічно активних речовин, які пов'язані з довголіттям. У людини краще працює печінка, нижчий ризик інсультів та інфарктів", – говорить дієтологиня Оксана Скиталінська.

А ще чорниця корисна для зору. Офтальмологи радять щодня з'їдати по три ложки цієї ягоди.

"У чорниці дуже велика кількість антоціанів. Це компоненти, які впливають на регенерацію сітківки ока, яка відповідає за гостроту зору. Ці компоненти підвищують мікроциркуляцію", – пояснила офтальмологиня Марія Клєвцова.

Нагадаємо, для тих, хто готується варити варення в сезон заготівель, є і погані новини – в Україні злетіли ціни на цукор. Виробники кондитерських виробів скаржаться, що український продукт виявився найдорожчим в світі.