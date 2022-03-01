Скинули з неба: які країни закрили повітряний простір для Росії (карта)

Росіяни не зможуть літати в Європу через війну в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Світ продовжує закривати небо для Росії. Відповідне рішення ухвалили вже 36 країн.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

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За інформацією МЗС, обмеження стосуються:

літаків у російській власності;

літаків з російською реєстрацією;

літаків під контролем Росії;

приватних літаків російських олігархів.

До країн, що закрили небо, нещодавно долучилися Албанія, Велика Британія, Ісландія, Канада, Норвегія, Молдова, Північна Македонія. Цікаво, що навіть Швейцарія вирішила не тримати нейтралітет й також закрила повітряний простір для Росії.

Країни Європи закрили повітряний простір для Росії / Фото: Facebook / МИД Украины

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Заклик Зеленського

У ніч на 1 березня президент України зробив чергове звернення до громадян та світу. Західних партнерів він закликав накласти більше санкцій на Росію, щоб зупинити вторгнення.

Володимир Зеленський наполіг на повному закритті неба для російських ракет, літаків та вертольотів. Росії також потрібно перекрити входи в порти, канали й аеропорти світу.

Водночас Україна вже подала заявку на приєднання до Євросоюзу. Її зареєстрували в Брюсселі. Процес переговорів між Україною та Росією поки триває.

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Раніше ми повідомляли, що угорська авіакомпанія WizzAir скасувала рейси в Україну. Власники квитків можуть їх обміняти або повернути гроші.

Водночас Укрзалізниця формує евакуаційні рейси для українців за кордон. Доступні напрямки – Польща, Чехія та Словаччина.