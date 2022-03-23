Найнебезпечніше місце: де не можна зберігати кредитні картки

Як зберегти свою кредитну картку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Люди звикли зберігати свої кредитні картки біля телефонів, у кишенях, гаманцях і ще багатьох різних місцях, які насправді не завжди підходять для зберігання цього предмета.

"Сьогодні" пояснить, де краще зберігати картку, аби ви її не викинули вже за кілька місяців як зіпсовану.

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Це місце категорично заборонене

У GSMinfo пишуть, що найчастіше люди зберігають свої банківські картки або проїзні під чохлом смартфона. І це помилка.

Зберігати такі речі під чохлом небезпечно, оскільки при використанні телефону від нього йде радіочастотне випромінювання. Саме воно розмагнічує картки.

Якщо ви носитимете свою картку під чохлом, то її можна буде викинути вже за 2-3 місяці.

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Крім того, на iPhone 12 і 13 є пристрій максейф (MagSafe), призначений для бездротової зарядки телефону. Він також може зіпсувати вашу картку.

Де безпечно зберігати картку

Найбезпечніші місця – гаманець або спеціальний картхолдер. Там немає жодних загроз, і ваша карта точно не зіпсується.

Як сплатити за комуналку карткою "єПідтримка"

Сплатити за комунальні послуги через "єПідтримку" можна як тисячею гривень за вакцинацію, так і 6 500 грн допомоги від держави під час війни.

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Як розрахуватися за послуги дистанційно, розповіли у пресслужбі постачальника електроенергії у Києві YASNO.

Щоб розрахуватися за електроенергію та газ дистанційно клієнтам цього постачальника потрібно зробити такі кроки:

обрати один із онлайн-сервісів – особистий кабінет YASNO, Viber-бот YASNO-online, мобільний додаток YASNO або інтернет-банкінг чи платіжні сервіси;

вказати суму до сплати;

ввести реквізити картки "єПідтримка";

підтвердити платіж.

Ми вже писали, що у період війни держава надає бізнесу грошову підтримку. Послугу надають підприємцям, які ведуть діяльність в областях, де зараз тривають бойові дії. Також читайте про те, яким товарам не дадуть подорожчати в Україні.