В Україні злетіла ціна імпортного газу – вдвічі з початку року

В порівнянні з липнем ціна виросла на 17,5% в гривневому еквіваленті / Фото: колаж "Сьогодні"

Вартість імпортного газу для України в період з 1 по 31 серпня 2021 року зросла вдвічі – ціна становила 11 457,1 гривні або 427,9 долара за 1 тис. кубометрів.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Отже, у порівнянні з груднем минулого року ціна імпортного газу зросла на 100,9% в гривнях і на 111,3% в доларах. Тоді газ коштував 5702,8 гривні або 202,5 долара за 1 тис. кубометрів.

Фото: скріншот

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А якщо порівнювати показники серпня з попереднім місяцем, то в порівнянні з липнем ціна зросла на 17,5% в гривневому еквіваленті та на 19,7% у доларовому. У липні газ коштував 9746,8 гривні або 357,3 долара за 1 тис. кубометрів.

Що буде з тарифами на газ у вересні

Кілька газових постачальників залишили тільки річні тарифи. Одна з таких компаній – "Нафтогаз України": ціна за кубометр протримається на рівні 7 гривень 96 копійок до весни 2022 року. В основному річна фіксована вартість газу не перевищує 13 гривень 50 копійок.

Що ж стосується місячних тарифів, то ціни деяких компаній у вересні відчутно зросли:

"КиївГазЕнерджі" – 19,80 гривень за кубометр, якщо в серпні тариф був на рівні 15 гривень 76 копійок.

"Уманьгаз Збут" – по 16 гривень 78 копійок.

"Черкасигаз Збут" – по 16 гривень 76 копійок.

Нагадаємо, в Україні більш ніж за пів року зросли тарифи на 9,7%. Найбільше в Херсонській області – на 24,4%, а також Полтавській – на 21,2% і Кіровоградській – на 16,4%.