З камерами, новими туалетами і кнопкою виклику провідника: "Укрзалізниця" показала нові вагони – перше відео

Укрзалізниця презентувала вагони після капітального ремонту. Колаж "Сьогодні" / Фото: Сьогодні
АТ "Укрзалізниця" представила оновлення рухомого складу. Презентація нових вагонів пройшла на столичному Центральному залізничному вокзалі,
Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".
На виставці представили перші купейні вагони з партії замовлених в 2021 році від Крюківського заводу:
Пасажирам обіцяють:
- пеленальні столики;
- блокування дверей купе з сигналізацією;
- чотири розетки;
- вісім портів USB в кожному купе.
Також "Укрзалізниця" представила вагон-трансформер:
Вагони обладнані системою кондиціонування повітря з роздільним регулюванням температури по кожному купе, а також:
- системою пожежної сигналізації та пожежогасіння;
- системою відеоспостереження;
- вакуумними туалетами.
До кінця року планується випустити ще 43 таких вагона після капітального ремонту. Надалі модернізуватимуть по 100 таких вагонів щорічно.
В рамках презентації були також представлені й інші модернізації рухомого складу:
- електропоїзд FLIRT Ukraine виробництва компанії Stadler (Швейцарія);
- дизельний потяг ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ, Україна);
- концепт оновленого плацкартного вагона від "Укрзалізниці" у співпраці з НВП "Рост".
Нагадаємо, на Київській дитячій залізниці почав курсувати рarty вагон для активного дитячого відпочинку. Раніше, до Дня Незалежності України, УЗ запустила потяг ГогольTRAIN.