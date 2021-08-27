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З камерами, новими туалетами і кнопкою виклику провідника: "Укрзалізниця" показала нові вагони – перше відео

Юлія Ляхова, Ксенія Кадушкіна
27 серпня, 14:10
У плацкарті з'явилися зручні і безпечні сходи для підйому на верхню полицю, система кондиціонування повітря та пожежна сигналізація

Укрзалізниця презентувала вагони після капітального ремонту. Колаж "Сьогодні" / Фото: Сьогодні

АТ "Укрзалізниця" представила оновлення рухомого складу. Презентація нових вагонів пройшла на столичному Центральному залізничному вокзалі,

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

На виставці представили перші купейні вагони з партії замовлених в 2021 році від Крюківського заводу:

Пасажирам обіцяють:

  • пеленальні столики;
  • блокування дверей купе з сигналізацією;
  • чотири розетки;
  • вісім портів USB в кожному купе.

Також "Укрзалізниця" представила вагон-трансформер:

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Вагони обладнані системою кондиціонування повітря з роздільним регулюванням температури по кожному купе, а також:

  • системою пожежної сигналізації та пожежогасіння;
  • системою відеоспостереження;
  • вакуумними туалетами.

До кінця року планується випустити ще 43 таких вагона після капітального ремонту. Надалі модернізуватимуть по 100 таких вагонів щорічно.

В рамках презентації були також представлені й інші модернізації рухомого складу:

  • електропоїзд FLIRT Ukraine виробництва компанії Stadler (Швейцарія);
  • дизельний потяг ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ, Україна);
  • концепт оновленого плацкартного вагона від "Укрзалізниці" у співпраці з НВП "Рост".

Нагадаємо, на Київській дитячій залізниці почав курсувати рarty вагон для активного дитячого відпочинку. Раніше, до Дня Незалежності України, УЗ запустила потяг ГогольTRAIN.

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