Ryanair запускає новий рейс до Італії. Куди і за скільки можна полетіти

Для авіакомпанії Венеція стане четвертим за рахунком італійським напрямком Ryanair з Одеси / Фото: Колаж: Сьогодні

Ірландський лоукостер Ryanair з 27 березня 2022 року відкриє прямий рейс з Одеси до Венеції. Рейси виконуватимуться двічі на тиждень по четвергах і неділях.

Скільки коштують квитки?

Авіакомпанія вже почала продаж авіаквитків на цей маршрут, їх можна купити на офіційному сайті компанії. Перельоти можна забронювати за ціною від 28 євро в одну сторону і від 55,9 євро в обидві.

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За найнижчим тарифом Value пасажир може взяти з собою лише ручну поклажу – один предмет з габаритами до 40х25х20 см і до 10 кілограм.

Примітно, що польоти будуть здійснюватися літаками дочірньої авіакомпанії Malta Air. Прилітати літак буде в основний аеропорт Марко Поло, який розташований в 13 км від міста.

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Який розклад рейсів?

Венеція 15:50 – Одеса 19:10, четвер

Венеція 18:20 – Одеса 21:40, неділя

Одеса 19:45 – Венеція 21:05, четвер

Одеса 22:15 – Венеція 23:35, неділя

Відзначимо, що для авіакомпанії Венеція стане четвертим за рахунком італійським напрямком Ryanair з Одеси. Вона вже продає квитки в Рим, Бергамо, Мілан і Болонью.

Глава Ryanair може отримати бонусних 100 мільйонів фунтів стерлінгів

Раніше ми повідомляли, що виконавчий директор ірландської авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лири може отримати зарплату в розмірі 100 мільйонів євро, незважаючи на те, що Ryanair зазнала величезних збитків під час пандемії.

Виявляється, що якщо в період з 2021 по 2024 рік вартість акцій компанії досягне 21 євро, то виконавчий директор авіакомпанії має право на бонус у розмірі 10 млн акцій.

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А акції Ryanair майже подвоїлися з моменту пандемії в березні 2020 року і зараз коливаються близько історичного максимуму. І це незважаючи на те, що в минулому році, під час локдауну, авіакомпанія зазнала збитків у розмірі 1,1 мільярда євро.

Раніше ми повідомляли, що в "Борисполі" посилять правила в'їзду в Україну для іноземців. Їм потрібно буде пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. Також обов'язковою стане самоізоляція.

Також ми повідомляли, що лоукостер SkyUp оголосив про прибуття нового літака, який став 14-м за рахунком в українській компанії. Середньомагістральний Boeing 737-800 NG уже знаходиться на території міжнародного аеропорту "Бориспіль".