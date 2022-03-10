Рубль пробив чергове дно: валюта рекордно впала у перші хвилини торгів

Дані торгів за 10 березня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російський рубль побив черговий рекорд і обвалився до 121 руб./дол. Курс євро знову виявився вище 130 рублів.

Про це свідчать дані Мосбіржі на ранок 10 березня.

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Центробанк на цей день встановив курс 116 рублів за долар, а євро коштує 126,4 рубля.

Однак в обмінниках Росії ви не знайдете долара за такою ціною, і навіть долар по 130 – утопія.

За даними електронних обмінників, найнижчий курс, за яким можна купити долар – 140 рублів, і в такому разі можна вважати, що вам пощастило. У середньому валюту продають за 160-180 рублів, а подекуди – по 200-250.

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На чорному ринку курс доходить до 300 рублів за долар, але судячи з того, що легальні обмінники спорожніли, така послуга користується попитом.

РФ на межі дефолту

На думку аналітиків американського фінансового конгломерату Morgan Stanley&Co, російська економіка буквально зависла на межі дефолту.

Шанси на те, що агресор зможе виплатити свій зовнішній борг, низькі і постійно зменшуються.

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Фахівці вважають, що дефолт може настати вже 15 квітня.

"Сьогодні" також писали, скільки коштує долар в українських банках, і розповідали, чи потрібно ризикувати та купувати валюту на чорному ринку.