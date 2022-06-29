"Рубль виявився нікому не потрібен": як зміцнення валюти впливає на простих росіян

Рубль укріплюється вже котрий тиждень / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

29 червня російський рубль на біржі впав до показників травня 2015 року. Водночас курс євро опустився до показників квітня 2015 року (нижче 53 руб.).

Про це свідчать дані Investing.

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Зокрема, опівдні вартість американської валюти була 51,08 руб. за долар. Відкриття було на рівні 51,8 руб, а найменше значення — 50,1 руб.

Динаміка курсу долара 28-29 червня / Фото: скріншот

Однак, як розповів одному з російських ЗМІ економіст Костянтин Селянін, валюта укріплюється, але у виграші не залишається ніхто. За його словами, парадоксальне падіння курсу долара має аномальний вигляд, і воно є небажаним для РФ загалом.

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Причини падіння, які варто відзначити:

імпорт з початку війни проти України впав на 89%;

імпортери, як покупці валюти на ринку, пішли так само, як іноземці. Обсяг виторгу експортерів вдалося, однак, зберегти;

Китай та Індія наростили купівлю російської нафти та газу. Відповідно, обсяг валютного виторгу російських компаній значно зріс;

експортери конвертують дохід у рублі, тому валюти багато на ринку, це і зміцнило рубль.

Здавалося б, росіяни повинні радіти низькому курсу, але разом з падінням вартості американської валюти такого ж різкого зниження цін у магазинах вони не спостерігають. Та й взагалі, як стверджує російський експерт, люди не відчувають дворазового зміцнення рубля: імпортні товари не подешевшали вдвічі, і операції з доларом проходять за вищим курсом.

"Долар у Росії виявився нікому не потрібен через обмеження", — сказав експерт.

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Катастрофічний спад в економіці РФ

Як розповів фінансист, експерт з інвестицій Андрій Мовчан в інтервʼю DW, економіка РФ переживає нелегкий період. Проявляється це в такому:

1. Курс валют безпосередньо залежить від економічної ситуації в країні . Але тепер валюта в РФ не є вільно конвертованою. Тож коли найбільші споживачі валюти відрізані від російського ринку, валюта фактично нікому не потрібна.

"Її заборонили купувати, тому вона стала дешевшою. Проте продавати її все одно треба. Вся валюта, яка приходить у країну під час продажу вуглеводнів та іншої сировини, примусово опиняється на ринку через правила продажу валютної виручки. А купувати її особливо нікому, бо всім, хто міг це зробити, це заборонили. Відповідно, ціна валюти сильно падає", — сказав Мовчан.

2. Останнім часом імпорт у Росії впав більш ніж удвічі, що говорить про зміни у споживанні. Домогосподарства, промислові підприємства та бізнес закуповують удвічі менше, ніж три місяці тому.

"А отже, і споживають вони вдвічі менше, ніж три місяці тому. Це свідчить, що в економіці почався катастрофічний спад", — підсумував експерт.

Нагадаємо, у Верховній Раді вже зареєстрували кілька законів, які повністю забороняють обіг кривавої валюти в Україні та її використання для міжнародних переказів та розрахунків.

Раніше ми розповідали, навіщо окупанти навʼязують свою валюту на території України.