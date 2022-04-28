Росію віддадуть Китаю? Що буде з агресором після війни з Україною

Китай планує ослабити Росію / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після закінчення війни в Україні Росія може опинитися під впливом Китаю.

Таку думку висловив російський опозиційний журналіст, публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю "24 каналу".

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За його словами, Китай хоче ослабити РФ так, щоб вона більше не змогла воювати, а хто буде далі при владі — його не хвилює.

"Росію фактично віддадуть Китаю. Це зараз і відбувається", – наголосив Піонтковський.

Простежується це у повній залежності РФ від Китаю у всіх технологіях, постачаннях, продовольчому забезпеченні тощо.

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"Вони, в Москві, завжди себе почували євразійцями, нехай тепер будуть справжніми азійцями. Китайські товариші вирішать – оголошувати "Московську народну республіку" чи оголошувати Росію великим молодшим братом", — сказав експерт.

Пекін увімкнув задню?

Раніше лише припущення, що Пекін простягне руку військової допомоги Москві, спричинило побоювання отримати санкції, схожі на ті, що Захід застосував до РФ. Як повідомляло агентство Bloomberg, у Китаї сильно злякалися, що можуть постраждати від західних санкцій, і заявили, що дотримуються нейтралітету.

"Китай не є стороною "кризи" і не хоче, щоб санкції торкнулися Китаю", – заявив міністр закордонних справ країни Ван Ї.

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У Китаї казали, що не втручатимуться в "український конфлікт" і не надаватимуть військової допомоги РФ. Але економічну допомогу надати можуть, оскільки Москва – це торговий партнер Пекіна.

Така обережна риторика КНР на тлі агонії путінського режиму, якому потрібна допомога, пояснюється просто: Пекін побоюється ще більшого падіння фондового ринку та стагнації економіки.

Раніше ми писали, як в обхід РФ Китай запустив залізничний маршрут в Німеччину, а також розповідали, що Китай планує захопити максимальну кількість російських ресурсів.