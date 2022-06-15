Російському заміннику McDonald's погрожують судом – що ще вкрали росіяни

На російську мережу ресторанів "Вкусно и точка" готові подати до суду / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Від нових власників McDonald's у Росії вимагають змінити раніше обрану назву "Вкусно – и точка". З такою вимогою звернувся власник мережі закладів харчування "Еда и точка" у Владивостоку.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Регіональна мережа навіть готова йти до суду, заявив її власник Сергій Панкратов.

"Через назву нової мережі "Вкусно – и точка" наш вихід у будь-який новий регіон сприйматиметься вторинно, як підробка. Не буде унікальності назви бренду. Якщо ми не домовимося про назву, то доведеться звертатися до суду. Поки ми чекаємо, як ситуація розвиватиметься. До нас ще ніхто не звертався з цього приводу", - сказав він.

Панкратов розповів, що його мережа "Еда и точка" на ринку з 2018 року і поки що працює лише у Владивостоку, але хотіло розширюватися і надалі. Підприємець запевнив, що не хоче стягувати з плагіаторів гроші або виставляти якісь інші вимоги.

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Його мета – добитися зміни назви, і він готовий за це боротися у суді.

"Ми вважаємо, що йде явне перехрещення. Ми хочемо залишатися унікальними. Наша назва "Еда и точка" унікальна, пошукові системи підтвердять, що нічого подібного в нашій країні не було", – зазначив власник.

Не перший плагіат

9 червня мережа закладів у РФ, створена як замінник McDonald's на базі зачинених ресторанів, оприлюднила свій новий логотип.

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На ньому зображено дві стилізовані палички картоплі фрі та помаранчеве коло, яке символізує бургер.

Однак користувачі Мережі одразу викрили росіян на черговому плагіаті, порівнявши їхній логотип зі знаками інших популярних брендів.

У кого знову вкрала РФ, дивіться в нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше описували всю історію виходу McDonald's з російського ринку і розповідали, чому ресторани зараз не працюють в Україні.