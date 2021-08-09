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Росія в нетерпінні: "Північний потік – 2" от-от добудують

9 серпня, 11:41

Ксенія Капустинська

Домовленості США та Німеччини про гарантії для України на випадок запуску "Північного потоку – 2" ні на що не вплинуть, впевнені в РФ

Сергій Нечаєв упевнений, що "Північний потік - 2" скоро добудують / Фото: Wikipedia, Sean Gallup/Getty Images

Будівництво газопроводу "Північний потік – 2" буде повністю завершено вже найближчими тижнями. При цьому заяви США і Німеччини про угоду щодо "труби" ніяк не вплинуть на хід робіт.

Про це заявив посол Росії в Німеччині Сергій Нечаєв в інтерв'ю російській газеті "Известия".

"Німецько-американська домовленість не вплине на темпи спорудження і терміни завершення "Північного потоку – 2. Будівельні роботи нині на фінальному етапі, до повного їхнього закінчення залишаються лічені тижні", – сказав Нечаєв.

Готовність "Північного потоку – 2"

"Північний потік – 2"- це російський магістральний газопровід до Німеччини через Балтійське море (довжина – 1234 км в одну сторону, 2468 км – по двох нитках).

Про що домовилися США і ФРН

США і Німеччина обіцяють не допустити використання Росією енергоносіїв як зброї проти України. Про це йдеться у спільній заяві країн щодо підтримки України, Європейської енергетичної безпеки і загальних кліматичних цілей. Зокрема:

Втім, ця заява не влаштувала офіційний Київ. Позиція української сторони полягає в тому, що російський газопровід у принципі загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного союзу ЄС, тому його запуск неприпустимий.

Також МЗС України сумнівається, що гарантій США і Німеччини вистачить, щоб зупинити російську агресію після запуску "Північного потоку – 2". Відомство вже направило ноти Єврокомісії і Німеччині через "Північний потік – 2".

Нагадаємо, в кінці травня президент США Джо Байден вирішив відмовитися від нових санкцій стосовно швейцарської компанії Nord Stream 2 AG, що контролює будівництво російського газопроводу "Північний потік – 2". Старі обмеження залишилися в силі.

У Білому домі також заявляли, що не можна зупинити "Північний потік – 2", адже він майже готовий.

Детальніше про небезпеку "Північного потоку – 2" дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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Джерела: Сьогодні , Sean Gallup/Getty Images

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