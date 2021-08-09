Росія в нетерпінні: "Північний потік – 2" от-от добудують

Домовленості США та Німеччини про гарантії для України на випадок запуску "Північного потоку – 2" ні на що не вплинуть, впевнені в РФ

Сергій Нечаєв упевнений, що "Північний потік - 2" скоро добудують / Фото: Wikipedia, Sean Gallup/Getty Images

Будівництво газопроводу "Північний потік – 2" буде повністю завершено вже найближчими тижнями. При цьому заяви США і Німеччини про угоду щодо "труби" ніяк не вплинуть на хід робіт.

Про це заявив посол Росії в Німеччині Сергій Нечаєв в інтерв'ю російській газеті "Известия".

"Німецько-американська домовленість не вплине на темпи спорудження і терміни завершення "Північного потоку – 2. Будівельні роботи нині на фінальному етапі, до повного їхнього закінчення залишаються лічені тижні", – сказав Нечаєв.

Готовність "Північного потоку – 2"

"Північний потік – 2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік. Наразі проєкт готовий на 99%;

незважаючи на всі санкції, 10 червня Росії вдалося добудувати одну з двох ниток газопроводу ;

; до завершення другої нитки, як заявляють в РФ, залишається близько 70 км;

будівельники "Північного потоку – 2" вважають, що ще близько двох-трьох місяців потрібно на тести і сертифікацію, тому газ по "трубі" пустять до кінця 2021 року.

"Північний потік – 2"- це російський магістральний газопровід до Німеччини через Балтійське море (довжина – 1234 км в одну сторону, 2468 км – по двох нитках).

Про що домовилися США і ФРН

США і Німеччина обіцяють не допустити використання Росією енергоносіїв як зброї проти України. Про це йдеться у спільній заяві країн щодо підтримки України, Європейської енергетичної безпеки і загальних кліматичних цілей. Зокрема:

німецька сторона буде "вживати заходів", якщо Росія використовує постачання енергоносіїв для чинення тиску на інші країни або вчинить агресивні дії проти України;

Німеччина має намір призначити спеціального посланника для підтримки переговорів між Україною і Російською Федерацією про продовження транзиту російського газу через територію України в Європу на строк до 10 років;

Німеччина планує заснувати "Зелений фонд" для України і буде заохочувати залучення іноземних інвестицій у розмірі до 1 млрд доларів. Також Німеччина має намір розвивати двосторонні енергетичні проєкти з Україною.

Втім, ця заява не влаштувала офіційний Київ. Позиція української сторони полягає в тому, що російський газопровід у принципі загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного союзу ЄС, тому його запуск неприпустимий.

Також МЗС України сумнівається, що гарантій США і Німеччини вистачить, щоб зупинити російську агресію після запуску "Північного потоку – 2". Відомство вже направило ноти Єврокомісії і Німеччині через "Північний потік – 2".

Нагадаємо, в кінці травня президент США Джо Байден вирішив відмовитися від нових санкцій стосовно швейцарської компанії Nord Stream 2 AG, що контролює будівництво російського газопроводу "Північний потік – 2". Старі обмеження залишилися в силі.

У Білому домі також заявляли, що не можна зупинити "Північний потік – 2", адже він майже готовий.

Детальніше про небезпеку "Північного потоку – 2" дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":