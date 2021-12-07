Росія збільшила транзит газу до ЄС через Україну

80% від загального обсягу газу отримала Словаччина / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія в листопаді порівняно з жовтнем збільшила транзит газу з Росії до Євросоюзу через Україну на 16% або 414 млн куб. м.

Як повідомив Оператор "ГТС України" 80% від загального обсягу отримала Словаччина.

Реклама

"Транзитні обсяги до Словаччини збільшилися на 14% – до 2,418 млрд куб. м – порівняно з жовтнем 2021 року. <...> Також "Оператор ГТС України" транспортував 334 млн. куб. м – на 89% більше у порівнянні з жовтнем – до Молдови та 297 млн куб. м газу до Польщі – на 13% менше. Усі транзитні постачання газу з РФ до країн Європи не перевищили заброньованих річних потужностей", – йдеться у повідомленні.

За даними українського газу надійшло:

у Словаччину – 24,849 млрд куб. м газу;

в Угорщину – 6,799 млрд куб. м;

до Молдови – 2,783 млрд куб. м;

у Польщу – 3,524 млрд куб. м;

у Румунію – 0,394 млрд куб. м.

У той же час середньодобові обсяги транспортування газу через Україну в листопаді зросли до 102 млн. куб. м.

Реклама

"В аналогічний період у 2020 році транзит газу становив 178 млн. куб. м на добу, у 2019 році – 277 млн куб. м на добу. Тобто ми можемо збільшити транзит у 2,5 рази", – заявив голова компанії "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

А за 2021 рік транзит російського газу до ЄС через Україну становив 38,3 млрд. куб. м, середньодобовий обсяг транспортування – 114,8 млн куб. м.

Що з газом у Європі

Європейські підземні газові сховища заповнені лише на 68%, і деякі експерти пророкують ЄС низку блекаутів цієї зими.

Реклама

За словами співголови Фонду енергетичних стратегій Дмитра Марунича, ситуація зовсім не катастрофічна, проте і ЄС, і Україні є чого побоюватися.

Експерт зазначає, що для нормальної, не надто холодної зими газу у сховищах достатньо, проте якщо вдарять аномальні морози, то Європі, як і Україні, доведеться нелегко.

Раніше ми повідомляли, що Росія не веде жодних переговорів щодо продовження транзиту газу після завершення контракту у 2024 році.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко загрожує зупинкою транзиту нафти і газу з Росії до Європи, якщо Польща повністю закриє кордони