Родичам деяких українців дзвонять із банків – що робити та як не підставити близьких

Розповідаємо, навіщо банки дзвонять родичам і що питають про вас / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Процес кредитного скорингу, коли оцінюється платоспроможність людини, яка бажає отримати позику, в Україні автоматизований. Спеціальний алгоритм пропускає отримані дані та видає свій вердикт, проте іноді співробітники банків дзвонять і родичам.

Як розповів "Сьогодні" аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак, як правило, однієї наданої в анкеті інформації та тієї, що банківська система може знайти у доступних джерелах, цілком достатньо.

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Спеціальний алгоритм пропускає такі дані:

вік;

сімейний стан;

рівень прибутку;

кредитна історія;

місце проживання;

тривалість перебування на цьому робочому місці тощо.

"Проте, якщо виникнуть сумніви щодо достовірності даних або у людини відсутня кредитна історія, то співробітники банку можуть уточнити інформацію щодо контактних телефонів, залишених здобувачем", – каже Максим Орищак.

Найчастіше це у разі бажання отримати кредитні гроші для великої покупки, наприклад, автомобіля чи нерухомості, оскільки у разі ризик неповернення грошей суттєво зростає.

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Кому можуть дзвонити і що питати?

Як пояснює Максим Орищак, зателефонувати можуть додому чи на роботу. У будь-якому випадку питання стосуватимуться лише тієї інформації, яку людина вказала в анкеті.

"Якоїсь імпровізації або розмов на абстрактні теми не відбувається. Якщо відповіді колег або домочадців збігаються з інформацією від заявника, то турбуватися не варто. Якщо ж виникнуть серйозні відмінності щодо розміру зарплати, тривалості роботи, посади або особистих відносин із співмешканцями, то прийде відмова", – зазначає аналітик.

Йдеться саме про серйозні відмінності, тоді як до очевидних застережень або невеликих неточностей у датах і цифрах поставляться з розумінням. Аналітик рекомендує не нервувати і розмовляти з представником банку, дотримуючись етикету ділового спілкування.

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Повідомлення про кредити в "Дії"

На початку січня "Дія" почала повідомляти про нові кредити та перевірки кредитної історії у додатку. Це допоможе українцям захиститись від кредитних шахраїв. Тепер про нові кредити на вас та перевірку кредитної історії, обов'язкової для отримання кредиту, ви можете дізнатися миттєво у додатку – вам прийде повідомлення.

Оновлювати програму не потрібно, функцію вже встановлено за замовчуванням. У Мінцифри радять її не вимикати.

Також ми писали про те, що українці масово беруть мікрокредити лише за 2021 рік – на 49 млрд грн, і це – рекорд. За даними Нацбанку, це на 261 млн. більше, ніж у 2020 році.